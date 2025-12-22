【∞ひっこぬきピクミン DX（青/黄/赤ピクミン）】 12月27日 発売予定 価格：各2,200円

「ピクミン」をひっこぬく感覚を繰り返し体験できる玩具「∞ひっこぬきピクミン DX（青/黄/赤ピクミン）」（バンダイ）が12月27日に発売となる。製品のメーカー希望小売価格は各2,200円。今回は発売前にサンプル品をお借りすることができたので、その手触りをご紹介したい。

「∞ひっこぬきピクミン DX」は、任天堂のゲーム「ピクミン」シリーズのピクミンを“ひっこぬく”感覚が楽しめる玩具。土をイメージした土台にピクミンの葉っぱ部分が飛び出すように出ており、こちらを引っ張って遊ぶ。

「∞ひっこぬきピクミン DX」

遊び方は、土台を片手でしっかり持ち、葉っぱ部分をもう片方の手で引っ張り上げる。摘むくらいの軽い力だと動かず、ある程度の力をグッとかけると、ぽんっと抜けて、ピクミンの顔が現れる。この、ぽんっという感覚が、ピクミンを本当にひっこぬいたような感じがして楽しい。

商品名の「∞」は、バンダイの「∞プチプチ」シリーズに由来する。本商品においても、ひっこぬいたピクミンは手を離すとまた元の場所に戻る。∞シリーズの玩具のように、再度引っ張れば、「ぽんっ」という感覚を何度でも楽しめる。

葉っぱ部分を引っ張れば、ぽんっと抜けてピクミンが登場

また電源スイッチも付いており、オンにすると、ひっこぬいた際にゲームユーザーにはおなじみのサウンドが鳴る（電池はLR44を2個使用）。ぽんっぽんっとひっこぬく感覚がクセになるし、ひっこぬくたびに見ることができるピクミンの表情がかわいいので、何度でも遊んでしまう。

ちなみに、サウンドは複数種類あるほか、中には“レア音”もある。「ピクミン」のプレーヤーなら、「あの音だ！」とわかる音が鳴るので、こちらもぜひ楽しみにしてほしい。

そして遊ばなくても、土に埋まっている状態のピクミンとして飾ることができるので、インテリアや部屋のワンポイントとしても良い。気が向いたらぽんっとひっこぬいて、ピクミンといつでもご対面できる。

種類は青ピクミン、黄ピクミン、赤ピクミンの3種類。お気に入りの1種類でも、3種類全部揃えても様になる。飾っても遊んでも楽しいピクミングッズだ。

そのままでも楽しめるが、スイッチをオンにすることでサウンドが楽しめる

土に埋まった状態でも魅力的なピクミン。見ているとついひっこぬきたくなる

(C) Nintendo