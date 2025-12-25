サッポロホールディングス（HD）は24日、恵比寿ガーデンプレイス（東京都渋谷区）、サッポロファクトリー（札幌市中央区）などを開発、運営する完全子会社のサッポロ不動産開発を、米国とアジアを拠点に活動する2投資ファンドに売却することを決めた。サッポロHDは傘下のサッポロビールを吸収合併し、「サッポロビール」に商号変更、酒類事業に集中する。

【こちらも】品川駅西口の再開発、B地区の都市計画変更を都が告示 高層複合施設を開発へ

売却相手はアジア系投資ファンドのPAGと米投資ファンドのKKRが共同で設立するSPARK（スパーク）合同会社。2026年6月に議決権ベースで株式の51%、2029年6月までに全株式を売却する。売却額は4,770億円。サッポロHDはこの取引で約3,300億円の利益を想定しており、酒類事業に投入するほか、一部を株主に還元する方針。

恵比寿ガーデンプレイスはサッポロビールが信託受益権の3割を持ち、残り7割とサッポロファクトリーなどが取引対象になる。サッポロビール博物館、サッポロビール園（ともに札幌市東区）、銀座プレイス（東京都中央区）は対象外で、サッポロビールが保有する。

サッポロ不動産開発は1988年の設立。1993年にサッポロファクトリー、1994年に恵比寿ガーデンプレイス、2016年に銀座プレイス、2024年に創成クロス（札幌市中央区）とサッポログループのビールブランドゆかりの地で次々に商業施設を開発した。オフィスや住宅も保有している。

サッポロHDは2026年7月のサッポロビール吸収合併で事業持ち株会社に移行する。経営環境の変化を受け、強みを持つ酒類事業に集中するのが狙いで、2月にサッポロ不動産開発に外部資本を入れ、連結対象から外す方針を明らかにし、複数の外資系投資ファンドグループと交渉していた。