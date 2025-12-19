吉沢亮、もちつきの特訓に励む 広瀬すず＆横浜流星＆尾美としのりとコミカルなやり取り【コメント全文】
俳優の広瀬すず、横浜流星、吉沢亮、尾美としのりが、27日から全国で放映される富士フイルムのテレビCM「お正月を写そう♪」シリーズ新CM「お正月を写そう♪2026 “チェキ（TM）”運命のもちつき」篇に出演する。
【CMカット】尾美としのりが見守る中…餅つきに励む吉沢亮
同CMの舞台は、毎年もちつき大会を開催している“とある町”。野球ボールをもてあそぶ吉沢に、尾美が「草野球のエースにしておくのはもったいない才能だ。その才能をもちつきに活かしてみないか？」と声をかけるシーンから始まる。その後、吉沢はもちつきの特訓を重ね、その才能が完全開花。特訓の様子を陰から見ていた広瀬は「あれは、もちつきの天才だわっ！」とつぶやき、その様子をチェキで撮影。良い搗き手（つきて）がいなくて、もちつき大会への参加を渋る横浜のもとへ向かい、吉沢の存在を伝える。
吉沢の才能を疑う横浜に、広瀬が「チェキで撮ってきた、この動画を見てみてよ」とQRコード付きのチェキプリントを渡す。横浜がQRコードをスマホで読み取ると、もちつきの特訓をする吉沢の動画が再生される。吉沢のもちつきではなく、チェキで動画が撮れることに驚く横浜に、「そっちかい！」と広瀬は思わずツッコミを入れる。もちつきをめぐる広瀬、横浜、吉沢、尾美のコミカルなやりとりと、来年1月7日発表予定の“動画も撮れるチェキ”が見どころとなる。
広瀬は、正月にふさわしい鮮やかな着物姿で登場。毎年おなじみの「お正月を写そう♪」のジングル収録や、“動画も撮れるチェキ”で楽しそうに撮影をする広瀬の姿が印象的だった。
横浜は、餅返しに初挑戦。指導員から餅を返す動きについて、熱心に指導を受けていた。紺色のシックな着物を身にまとい、力強く「餅返し」をする横浜の真剣なまなざしから目が離せない。
吉沢は、撮影現場で杵を振る動作を繰り返し練習し、「杵を振り上げたときに軸がブレるな」とつぶやく姿も見られるなど、練習熱心な姿を見せた吉沢。「よいしょ！よいしょ！」と力強く杵を振り下ろす吉沢の姿がポイントとなる。
オフシーンでは、杵を振る吉沢の姿を優しい笑顔で見守っていた尾美だが、本番になると一瞬で真剣な表情に変わり、「もっと気合いを入れろ！」と吉沢を鼓舞。「あと100本！」という尾美のアドリブに、吉沢が思わず笑ってしまうおちゃめなシーンもあった。
【コメント全文】
――「お正月を写そう♪」のCMにご出演されていかがでしたか。
広瀬：毎年「お正月を写そう♪」の撮影の時期になると、「わ、年末が来る！」みたいな感覚になります。お正月の風物詩のような、お着物を着たり、今回の「もちつき」みたいな体験をすると、「あ、なんかもう年明けたんじゃないかな」って思うくらい、すごく軽やかな気分になる撮影なので、毎年楽しみにしています。今回もハッピーでコミカルなCMになりそうだなと、完成を楽しみにしています。
吉沢：（このCMへの出演は）4年ぶりで。前回の出演時には、柔道家のウルフ・アロンさんに寝技を決めるという、とんでもないことをやった思い出が印象に残っています（笑）。本当にぜいたくな経験をさせていただきました。今回はすずちゃんと、最近映画で一緒だった横浜流星くんともご一緒させていただき、非常にありがたく思っています。
横浜：印象的なのは、やはり餅つきのシーンですね。自分は餅を返す作業をやらせていただきました。非常に難しかったですが、指導の方に丁寧に教えていただいて、なんとか形にはなったと思うので、注目してほしいです。吉沢くんとは（映画）『国宝』での信頼関係がありますので、2人の餅つきのシーンは息がぴったりだったと思います。
CMでは、必死にもちつきを練習するシーンが印象的でした。実際にご自身の壁を破るために、ここ最近で新たに課した「特訓」や「マイルール」などがあったら教えてください。
広瀬：元々運動好きなのですが、素手で感覚的にできるものは昔から得意でした。ラケットとか、何か道具を1個挟むもの（スポーツ）はできなかったので（笑）、最近、新たにテニス、バドミントン、卓球を始めました。得意になりたいなと思って！
吉沢：家筋トレ。今までは、筋トレって言ったらジムに行って、パーソナルトレーナーさんに見てもらいながらやっていました。パーソナルトレーニングだと、行くまでは面倒くさくても、行ってしまえば強制的に全てのプログラムをやるわけじゃないですか。でも家筋トレって、もう常に自分との戦いなんですよね。その日にやるかやらないかっていうところから戦いが始まり、それに勝ったとしても、すべてのプログラムを完璧にやるかというところで、また戦いが始まる。そこに勝った時に、やっぱり家筋トレならではの達成感みたいなものを感じられるなと思っています。
――餅つきの練習のように、時間を忘れて没頭してしまうものがあれば教えてください。
横浜：芝居ですね。没頭して時間を忘れるし、きっとこれからも没頭し続けるだろうなと思っています。プライベートだと没頭できるものがないので、探したいです。最近気になったのは健康。役作りで減量しなきゃいけない中で、無添加（の食べ物）を摂ろうとか、そういうものを気にするようになりました。
――1月7日にチェキの新製品が発表されます。まだ詳細はお伝えできないと思いますが、みなさんに、どんなことに期待してほしいですか。
広瀬：見た目とかフォルム、機能なども含めて、今までと全然違います。今回のチェキが一番人気出るんじゃないかって思うくらい、みんなが好きそうな機能が本当にたくさんあると思いました。SNSもさらに楽しくなりそうな、「映え」な感じがすごくするなと思って。たくさんの方が喜んでくれる様子が想像できます！（カメラの）持ち方とかも、憧れが詰まった感じがしました。
吉沢：1台にこんなに機能詰め込んで大丈夫？って思っています（笑）。本当にこの1台だけでたくさんの機能があります。写真を撮ったり、動画が撮れたり、これを持って外に出るのがすごく楽しくなりそうだなと思いました。「なんか今までありそうでなかったやつだ」と、すごく興奮しちゃいました。これは相当人気出るんじゃないですかね。
横浜：革命ですね。チェキに囚われていない。本当に、皆さんの期待を超える商品になっていると思います。
【CMカット】尾美としのりが見守る中…餅つきに励む吉沢亮
同CMの舞台は、毎年もちつき大会を開催している“とある町”。野球ボールをもてあそぶ吉沢に、尾美が「草野球のエースにしておくのはもったいない才能だ。その才能をもちつきに活かしてみないか？」と声をかけるシーンから始まる。その後、吉沢はもちつきの特訓を重ね、その才能が完全開花。特訓の様子を陰から見ていた広瀬は「あれは、もちつきの天才だわっ！」とつぶやき、その様子をチェキで撮影。良い搗き手（つきて）がいなくて、もちつき大会への参加を渋る横浜のもとへ向かい、吉沢の存在を伝える。
広瀬は、正月にふさわしい鮮やかな着物姿で登場。毎年おなじみの「お正月を写そう♪」のジングル収録や、“動画も撮れるチェキ”で楽しそうに撮影をする広瀬の姿が印象的だった。
横浜は、餅返しに初挑戦。指導員から餅を返す動きについて、熱心に指導を受けていた。紺色のシックな着物を身にまとい、力強く「餅返し」をする横浜の真剣なまなざしから目が離せない。
吉沢は、撮影現場で杵を振る動作を繰り返し練習し、「杵を振り上げたときに軸がブレるな」とつぶやく姿も見られるなど、練習熱心な姿を見せた吉沢。「よいしょ！よいしょ！」と力強く杵を振り下ろす吉沢の姿がポイントとなる。
オフシーンでは、杵を振る吉沢の姿を優しい笑顔で見守っていた尾美だが、本番になると一瞬で真剣な表情に変わり、「もっと気合いを入れろ！」と吉沢を鼓舞。「あと100本！」という尾美のアドリブに、吉沢が思わず笑ってしまうおちゃめなシーンもあった。
【コメント全文】
――「お正月を写そう♪」のCMにご出演されていかがでしたか。
広瀬：毎年「お正月を写そう♪」の撮影の時期になると、「わ、年末が来る！」みたいな感覚になります。お正月の風物詩のような、お着物を着たり、今回の「もちつき」みたいな体験をすると、「あ、なんかもう年明けたんじゃないかな」って思うくらい、すごく軽やかな気分になる撮影なので、毎年楽しみにしています。今回もハッピーでコミカルなCMになりそうだなと、完成を楽しみにしています。
吉沢：（このCMへの出演は）4年ぶりで。前回の出演時には、柔道家のウルフ・アロンさんに寝技を決めるという、とんでもないことをやった思い出が印象に残っています（笑）。本当にぜいたくな経験をさせていただきました。今回はすずちゃんと、最近映画で一緒だった横浜流星くんともご一緒させていただき、非常にありがたく思っています。
横浜：印象的なのは、やはり餅つきのシーンですね。自分は餅を返す作業をやらせていただきました。非常に難しかったですが、指導の方に丁寧に教えていただいて、なんとか形にはなったと思うので、注目してほしいです。吉沢くんとは（映画）『国宝』での信頼関係がありますので、2人の餅つきのシーンは息がぴったりだったと思います。
CMでは、必死にもちつきを練習するシーンが印象的でした。実際にご自身の壁を破るために、ここ最近で新たに課した「特訓」や「マイルール」などがあったら教えてください。
広瀬：元々運動好きなのですが、素手で感覚的にできるものは昔から得意でした。ラケットとか、何か道具を1個挟むもの（スポーツ）はできなかったので（笑）、最近、新たにテニス、バドミントン、卓球を始めました。得意になりたいなと思って！
吉沢：家筋トレ。今までは、筋トレって言ったらジムに行って、パーソナルトレーナーさんに見てもらいながらやっていました。パーソナルトレーニングだと、行くまでは面倒くさくても、行ってしまえば強制的に全てのプログラムをやるわけじゃないですか。でも家筋トレって、もう常に自分との戦いなんですよね。その日にやるかやらないかっていうところから戦いが始まり、それに勝ったとしても、すべてのプログラムを完璧にやるかというところで、また戦いが始まる。そこに勝った時に、やっぱり家筋トレならではの達成感みたいなものを感じられるなと思っています。
――餅つきの練習のように、時間を忘れて没頭してしまうものがあれば教えてください。
横浜：芝居ですね。没頭して時間を忘れるし、きっとこれからも没頭し続けるだろうなと思っています。プライベートだと没頭できるものがないので、探したいです。最近気になったのは健康。役作りで減量しなきゃいけない中で、無添加（の食べ物）を摂ろうとか、そういうものを気にするようになりました。
――1月7日にチェキの新製品が発表されます。まだ詳細はお伝えできないと思いますが、みなさんに、どんなことに期待してほしいですか。
広瀬：見た目とかフォルム、機能なども含めて、今までと全然違います。今回のチェキが一番人気出るんじゃないかって思うくらい、みんなが好きそうな機能が本当にたくさんあると思いました。SNSもさらに楽しくなりそうな、「映え」な感じがすごくするなと思って。たくさんの方が喜んでくれる様子が想像できます！（カメラの）持ち方とかも、憧れが詰まった感じがしました。
吉沢：1台にこんなに機能詰め込んで大丈夫？って思っています（笑）。本当にこの1台だけでたくさんの機能があります。写真を撮ったり、動画が撮れたり、これを持って外に出るのがすごく楽しくなりそうだなと思いました。「なんか今までありそうでなかったやつだ」と、すごく興奮しちゃいました。これは相当人気出るんじゃないですかね。
横浜：革命ですね。チェキに囚われていない。本当に、皆さんの期待を超える商品になっていると思います。