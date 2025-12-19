櫻井翔＆相葉雅紀、「温めますか」に苦戦？セブンイレブン“宇宙人アルバイト”新シリーズ登場
5人組グループ・嵐の櫻井翔、相葉雅紀が、26日から放送されるセブン‐イレブン・ジャパンの広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズ第5弾の新テレビCM「温めますか」篇に出演する。
【写真】“ビッグサイズ”の名刺を持つ相葉雅紀＆櫻井翔
「温めますか」篇では、前回の「おうちクリスマス」篇に続き、オーナー役として天海祐希、宇宙人アルバイト役に櫻井と相葉が登場。アルバイト帰りの公園で「温めますか？」という言葉に出会った2人が、覚えるために練習を重ねる中で人の優しさや思いやりに気づき、“誰かの温かい場所になりますように”というテーマをそっと伝える物語。
引き続き宇宙人役としてセブン‐イレブンでのアルバイト生活を演じる櫻井と相葉。撮影現場では、櫻井が「温めますか？」を上手く言えないCM本編とは逆バージョンの演技に挑戦する一幕も。2人のノリノリな演技に、現場は大きな笑いに包まれていた。
また、オーナー役の天海は、「新作が出ていないか、パトロールは欠かせない」と語り、相変わらずの“セブン‐イレブン愛”を披露。今回のCM撮影も、終始、明るく和やかな雰囲気の中で進行した。
