日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」の4時間スペシャルが25日、放送された。人気企画「ゴチ26」で、小芝風花（28）高橋文哉（24）ナインティナイン矢部浩之（54）が“クビ”となった。この日まで放送開始時まで“クビ”圏内だった元乃木坂46白石麻衣（33）は展開に恵まれ、“奇跡的”に残留を果たした。

この日は1年間通して戦ってきた最終戦の模様が放送され、終盤のみ生放送でクビメンバーを発表。クビ人数は今年もルーレットで1〜3人までの範囲で、3人に決定した。

まず小芝のクビが決定し涙。さらに高橋のクビも決まり、それぞれ番組や共演者への感謝を語った。ナインティナインの2人が1位か最下位になる展開で、自腹金額によってどちらかのクビが決定。同時に、暫定5位だった白石の4位浮上が確定し、残留も決まり、驚きのあまり涙した。最終的にこの日最下位で自腹となった矢部は「まだ状況が飲み込めていません」とぼうぜんとしていた。

最終戦前までの順位は1位がNEWS増田貴久の27万6840円、2位が霜降り明星せいやの33万5140円、3位がナインティナイン岡村隆史の36万7412円、4位がナインティナイン矢部浩之の46万2300円、5位が白石麻衣の66万2700円、6位が高橋文哉の84万550円、最下位が小芝風花の96万3800円。結果次第では全員にクビの可能性があり、ゲストとして坂上忍と福原遥も出演した。

バトルの舞台は東京・池袋にあるホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供する名店で、設定金額は4万円。自腹額は9人で36万円前後の超高額に設定されていた。

4時間の番組ではゴチのほか、元アスリートや元アイドル、大物有名人がコスプレして熱唱する「コスプレ紅白歌合戦」の模様も放送された。

▽日テレTADA／TVer／Huluにて12月27日（土）13時配信スタート

▽「ぐるナイ」次回放送は、来年1月15日（木）よる7時から2時間SP