レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のRIZINガールなどで活躍するモデル花乃衣美優（25）が25日、自身のインスタグラムを更新。バニーガール衣装ショットを投稿した。

胸元を大胆に露出した赤いチェック柄のバニーガールショットを公開し、「メリークリスマス みんな何した〜？？」と問いかけた。脇腹の部分が網状になった奇抜なデザインで、白のニーハイソックスを履き“絶対領域”も披露した。

また、別の投稿では大好きなサンリオキャラクター「ハローキティ」のグッズ姿もアップ。左胸にキティのイラストがデザインされた赤いフード付きトップスに、ミニスカート。スラリと伸びた素足も披露した部屋着ショットだ。さらに「キティで溢れてます」と伝え、キティの真っ赤なキティ調ランジェリー姿でピンク色のクリスマスバージョンのキティTシャツを胸下までまくりあげ、くびれや腹筋を見せつける自撮りショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「セクシーで可愛い」「超絶かわいい」「可愛いが溢れてる」「綺麗すぎる」「お人形さんみたい」「スタイル良すぎ」「完璧すぎる」「美ボディ」「へそ出しセクシー」「なんかエッチ」「こりゃ〜、やっべぇ」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍してきたが、今季限りで卒業する。