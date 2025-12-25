サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）が、来年６月開幕の北中米Ｗ杯での日本代表について見解を示した。

本田は２５日、自身が考案した、子供を対象にした４対４の新しいサッカー競技である「４ｖ４」の日本一を決める「４ｖ４ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２５ ＲＥＳＰＥＣＴ ＹＯＵ，ａｕ」を都内で開催した。

その後の取材では、北中米Ｗ杯で森保ジャパンが目標に掲げる優勝について「（日本代表の）レベルが上がっている分、可能性は上がっていると思う。とはいえ、世界の強豪は僕らのさらに上を行くプレーをずっとしてきた。足をすくわれないように、まずはやることが思った以上に難しい。実力が出なかったりする。それがＷ杯なので、しっかりコンディションを調整して向かってほしい」と期待を込めた。

さらに、５日の抽選で日本は１次リーグＦ組で、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフＢ勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の順で対戦が決まった。組み合わせには「４チーム目次第なところはある。オランダ戦はやっぱりフィフティー・フィフティー以上で勝てるとはなかなか言いづらいので、まずはしっかり良い準備をして、方向性を決め、あとはベストを尽くすだけかと。とはいえ、４８チームになり、（グループ）３位（通過）でもほぼいける。でも勝ち点３だと危ないかもしれない」と分析。さらに、「決勝トーナメントに行ったら、結構むしろチャンスはあると思っている。のびのびし始めると思うので、最初の１、２戦の緊張感。ここですね。それが前回はうまくいった。うまくいかない年もあったのが僕の経験談」と、自身の経験を踏まえた。