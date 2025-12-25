UNOVE初売りで叶える美髪習慣♡豪華福袋がQoo10に登場

韓国発パーソナルヘアケアブランド「UNOVE」から、新年の始まりにふさわしい初売りセールのお知らせです。「羨望の柔らかさと香りで“私”を解き放つ」をコンセプトに、日々のヘアケアを特別な時間へと導くUNOVE。今回の初売りでは、人気アイテムを贅沢に詰め込んだ福袋や、購入金額に応じたクーポン・数量限定ノベルティなど、見逃せない企画が勢ぞろい。新しい一年を、髪から心地よくスタートしてみませんか♡

初売り限定！お得すぎる福袋セット

今回登場するのは、UNOVEの魅力を気軽に試せる「お試し福袋」と、本格ケアが叶う「プレミアム福袋」の2種類。

お試し福袋は、ディープダメージトリートメントEX100ml(テンダーブルーム)2本やノーウォッシュウォーターセラムトリートメント200mlなどを含むセットで、通常価格9,500円が4,117円(税込)。

さらにフリズカーミングコントロールミルク30mlやアノブリボン洗顔バンドのギフト付きです。

プレミアム福袋は、シャンプー・トリートメント現品や詰替用までそろった豪華内容。通常価格16,858円が7,116円(税込)で、ヘアブラシなどのギフトも付属します。

SINN PURETÉ×#FR2コラボが実現♡香りで魅せる限定ビューティーコレクション

人気アイテムを一気に美髪ルーティンへ

福袋には、UNOVEの代表的なダメージケアラインを中心に、洗い流さないトリートメントやミルクなどがバランスよくイン。

ディープダメージトリートメントEX320ml(テンダーブルーム)やダメージリペアシャンプー500g、ダメージリペアトリートメント500gは、乾燥やパサつきが気になる髪を集中的にケアします。

さらに、ノーウォッシュタイプのトリートメントやヒーティングガード ノーウォッシュトリートメント40mlなど、日常使いしやすいアイテムもそろい、毎日のケアを格上げしてくれます。

ノベルティも充実♡新年だけの特典

初売り期間中は、購入金額に応じた特典も見逃せません。3,000円以上購入すると、UNOVEオリジナル「アノブ ヘアクリップ＆ヘアピンセット」を数量限定でプレゼント。

また、5,000円以上・7,000円以上の購入で利用できる10%OFFショップクーポンも用意されており、欲しかったアイテムをまとめ買いするチャンスです。

※数量限定、なくなり次第終了。※ノベルティの交換・返品はお受けできません。

開催期間:2026年1月1日(木)0:00～1月7日(水)23:59

販売場所:Qoo10UNOVE公式ストア

新しい一年をUNOVEの香りとともに♪

UNOVEの初売りセールは、2026年1月1日(木)0:00から1月7日(水)23:59まで、Qoo10公式ストアにて開催。福袋やノベルティは数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

髪に触れるたび感じる柔らかさと、心まで満たす香りは、新年のスタートを前向きに彩ってくれるはず。毎日のヘアケアを特別な時間へと変えるUNOVEで、今年はもっと自分を大切にする習慣を始めてみて♡