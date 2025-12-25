Perfume、アニメ『不滅のあなたへ Season3』主題歌「ふめつのあなた」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年末をもって“コールドスリープ”に入るPerfumeが、12月27日に新曲「ふめつのあなた」を配信リリースする。

■コールドスリープを迎えるPerfume自身にも重なるようなタイトル

「ふめつのあなた」は、NHK総合で放送中のアニメ『不滅のあなたへ Season3』の主題歌。

中田ヤスタカ（CAPSULE）が書き下ろしたこの曲は、Perfumeらしいエレクトロサウンドに優しく包まれるようなミディアムナンバー。アニメの世界観とリンクした楽曲であり、さらには、これからコールドスリープを迎えるPerfume自身にも重なるようなタイトルになっている。

なお、12月25日放送のFM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』内でオンエアされたPerfumeのレギュラーコーナー「Next To You」最終回で「ふめつのあなた」のフルサイズが初オンエアされた。

■リリース情報

2025.12.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ふめつのあなた」

