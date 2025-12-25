“NGなし”のグラビアアイドルが、楽屋に仕掛けられた“パイ砲”の餌食に。その見事な被弾ぶりに、視聴者からも反響が寄せられた。

【映像】“NGなし”グラドルが水着姿でパイ砲の餌食に

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#4が、12月23日に配信された。

その中で、ニセの撮影でおびき出した楽屋のテーブルになぜか“機密文書（CMのギャラリスト）”が置いてあり、中身を見てしまうとパイ砲が飛んでくるというドッキリ「パイ砲メシウマ」企画が実施。今回は、学生時代に「胸が大きい」と言われ続けたという“ふわふわボディ”の持ち主ながら、“NGなし”のグラビアアイドル・池田ゆうな（29）がターゲットに選ばれた。

楽屋に入室した池田は水着に着替えると、すぐに机の上の機密文書に注目。迷うことなくその中身を覗くと、次の瞬間に鏡の奥から現れたパイ砲を被弾した。スタジオから「良いもらい方したね！」「キレイ！」と絶賛の声があがるほど、池田の顔面と胸元はクリームまみれになった。

池田は12月23日更新のXで、「人生初ドッキリ！騙されたー！パイ砲ガツンと喰らいました」と振り返ってコメント。また、視聴者やSNS上からは、「かわいい」「誘い出され方がまたいいね」「鏡が降りてからパイ砲を喰らうまでのゆうなさんがとてもよかったです」「身体はるね！」「最高ですね！」といった反響が寄せられた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）