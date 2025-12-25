ÃöÀ¥Ä¾¼ù»á¡¢¼«Ãø¸¶°ÆNHK¥É¥é¥Þ¤¬ÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃöÀ¥Ä¾¼ù»²±¡µÄ°÷¡Ê79¡Ë¤¬25Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¼«¿È¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¡Ê42¡Ë¤¬µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡¦±é½Ð¤·¡¢8·î¤ËNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡×¤ËÂÐ¤·¡¢·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¼Âºß¤ÎÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê½éÂå½êÄ¹¤ÎÂ¹¤¬¡¢ÁÄÉã¤ÎÌ¾ÍÀ¤¬ÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤µ¤ì¤¿¤ÈNHK¤äÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÄóÁÊ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏËÜ½ñ¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖËÜºî¤ÏÎò»ËÅª»ö¼Â¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢À½ºîÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÄÉÇ§¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡×¤Ï¡¢½Ð¿È´±Ä£¤ä´ë¶È¤«¤éµ¡Ì©¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ÆÌÏµ¼Æâ³Õ¤òºî¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÈÀï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤·¤¿¡¢¼Âºß¤ÎÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥É¥é¥Þ¡£¡È°µÅÝÅª¤ÊÇÔËÌ¡É¤Î·ëÏÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢³«Àï¤ØÆÍ¤¿Ê¤à·³¤äËÜÊª¤ÎÆâ³Õ¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£¼Âºß¤·¤¿ÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢Ô¢Â¼È»¡Ê70¡Ë¤¬±é¤¸¤¿½êÄ¹¤ÎÈÄÁÒÂçÆ»Î¦·³¾¯¾¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢ÊüÁ÷¤ÎºÝ¤Ï¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤½¤Î»Ý¡¢ÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÓÂ¼¤µ¤ó¤ÏÁÄÉã¤Î¿ÍÊªÁü¤¬¸í¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤ÇÉÔÅö¤Ë¤æ¤¬¤á¤é¤ì¡¢Ì¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡ÖÎò»Ë¤ÎÏÄ¶Ê¡Ê¤ï¤¤¤¤ç¤¯¡Ë¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤òµá¤á¤ÆÆ®¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉî¿«¤À¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£NHK¤äÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¡¢550Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
ÃöÀ¥»á¤Ï¡ÖÃöÀ¥Ä¾¼ùÃø¡Ø¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Ù¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤¿NHK¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ý¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Ù¤Î¤Ê¤«¤ÇÈÓÂ¼½êÄ¹¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ø½êÄ¹¡Ù¤ÎÉÁ¤Êý¤¬¤¤¤«¤Ë¤â°Ìò¤ÎÇ¡¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÐ°æ´ÆÆÄ¤¬ÈÓÂ¼½êÄ¹¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤«¤éÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÀÐ°æ´ÆÆÄ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸¶ºî¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø°Ìò¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤À¤·¡¢ËÜ½ñ¤Î195.196¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÈÓÂ¼½êÄ¹¤È¤¤¤¨¤É¤â¶õµ¤¤òÆÉ¤ß×ÖÅÙ¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡Ö¡Ø¶õµ¤¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤¿ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ìó40Ê¬¤ÎÄÉ²Ã¥·¡¼¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿·à¾ìÈÇ¤¬¡¢±Ç²è¡Ö³«ÀïÁ°Ìë¡×¤È¤·¤Æ26Ç¯°Ê¹ß¤ÎÍ½Äê¤Ç¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£