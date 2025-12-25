「ぐるナイ」ゴチ最終戦、小芝風花・高橋文哉・ナインティナイン矢部浩之のクビ決定 涙と笑い巻き起こる予想外の展開に【最終戦結果】
【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる7時から日本テレビ系「ぐるナイ ゴチクビ発表SP」が放送され、「ゴチになります！26」にて小芝風花・高橋文哉・ナインティナインの矢部浩之のクビが決定した。
今回は、最終戦特別ルールで1位をとれば年間の自腹総額が0円にリセットされ残留が決定。また、1品目のオーダー後に「ミニ結果発表」を実施。1品目の予想金額が1番外れた人がおみや代を支払うこととなった。これまでの最下位は自腹額98万円代の小芝で、66万円代の白石麻衣と84万円代の高橋もクビ人数は最大3人とあってピンチの状況。自腹総額36万円代の岡村隆史、46万円代の矢部は安全圏、1位のNEWS・増田貴久はクビの可能性が低い中での最終戦となった。運命の1戦のカギを握るゲストは、俳優の坂上忍と女優の福原遥。設定金額は4万円と高額だ。そして今回、小芝が回したルーレットの結果、クビ人数は3人となった。
最終戦は2位から順位が発表された。まず増田の名前が呼ばれ、残留が決定。続いて3位に白石が入ったものの、大精算とはならず、依然としてクビの可能性が残る状況となった。
その後、4位として呼ばれたのは小芝。こちらも大精算にはならず、順位はそのままとなった。小芝がクビを回避するには、矢部や高橋らが最下位となり、自身より順位が下になること、かつクビ人数が1人となるケースのみ。「ほぼクビ」と書かれたプレートを首に下げ、結果を待つ展開となった。
続いて4位にゲストの坂上忍がランクイン。スケジュールの都合でスタジオには登場できなかったため、ビデオ電話で感想を伝えた。6位には福原が入り、「今年イチ緊張したくらいドキドキ」と胸の内を明かしていた。
その後、小芝が回したルーレットによってクビ人数は3人に決定。この時点で小芝のクビが確定し、感謝の言葉を述べるとともに、「クビの人数を3人にしてしまって申し訳ない」と涙。7位にはせいやが入り、残留が決定した。8位には高橋が入り、クビが確定。残る3人目のクビを巡っては、岡村と矢部が1位か最下位のどちらかに残る展開に。「最下位はドローンが落下した方」というルールのもと、ドローンはあっさりと矢部の前で落下。岡村は1位となり、残留が決まった。
同番組の次回放送は2026年1月15日のよる7時から2時間SPとなっている。（modelpress編集部）
1位：NEWS・増田貴久 27万6840円
2位：霜降り明星・せいや 33万5140円
3位：ナインティナイン岡村隆史 36万7412円
4位：ナインティナイン矢部浩之 46万2300円
−−−クビ圏内−−−
5位：白石麻衣 66万2700円
6位：高橋文哉 84万550円
7位：小芝風花 98万3800円
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
