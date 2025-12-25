「腰まわり気になる」を解決！【LEPSIMのチュニック】でつくる♡「体型カバーコーデ」

おしゃれ見えはもちろん、気になる腰やウエストまわりもカバーしたい……。その悩み、【LEPSIM（レプシィム）】のチュニックで解決できるかも。気になる部分を隠しながら、着こなしを今っぽく仕上げてくれそうな優れものが豊富にラインナップ。この冬真似したい「体型カバーコーデ」もご紹介するので、ぜひお見逃しなく！

異素材ミックスコーデでメリハリ感を演出

【LEPSIM】「ZIPモールラウンドチュニック」\5,990（税込）

美しい光沢感のあるカットモール素材を使用したチュニック。首元のファスナーでネックラインのすっきり見せ ×ラウンドヘムで腰まわりのカバーも期待できる一枚です。濃色のブラックを選べば引き締め効果も期待大。縦フリンジがデザインされたスカートでIラインも強調して。カットモール × フリンジと素材感でメリハリをつけた、モードなスタイリングです。

ふんわり素材のリボンチュニックで可愛く体型カバー

【LEPSIM】「パフエアリボンチュニック」\5,990（税込）

袖のリボンディテールが目を引きつけるチュニック。ダンボールニット素材特有のふんわりハリ感のあるシルエットで、ウエストや腰まわりもさりげなくカバーしてくれそう。ボリュームのあるトップスに対して、ボトムスはIラインのサテンスカートですっきり見せをON。キャップやアクセサリーで顔まわりに視線を集めることで、スタイルアップも狙えます。

主役級の存在感のフリンジチュニックで視線を上に

【LEPSIM】「フリンジニットチュニック」\6,600（税込）

着るだけでサマ見えしそうなフリンジチュニックは、コーデが苦手な大人女性にもおすすめ。レディライクなボリュームスリーブ × 長めの丈感も魅力で、体型カバーも望める一枚です。発色の良いレッドで視線を上に集めることで、自然とスタイルアップ効果も◎ センターシーム入りのきれいめスラックスで、大人の上品さを醸しつつ脚長見えも狙えます。

シャーリングディテールで隠しつつすっきり見えも演出

【LEPSIM】「7ゲージフロントシャーリングチュニック」\5,990（税込）

体型カバーだけではなく、すっきり見えも狙いたい……。それなら、ギミックが効いたシャーリングチュニックがうってつけかも。長めの丈感で腰まわりを隠しつつ、フロントのシャーリングを絞ることでメリハリのあるシルエットに。着丈に差がつくことで、ワイドパンツを合わせてもバランスよくきまりそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子