Perfumeが、2025年末の“コールドスリープ”に入る直前となる12月27日(土)に新曲「ふめつのあなた」を配信リリースすることが明らかになった。

本楽曲「ふめつのあなた」は、『週刊少年マガジン』（講談社）にて完結した大今良時による漫画『不滅のあなたへ』を原作とするアニメ『不滅のあなたへ Season3』の主題歌に起用されている。アニメはNHK総合で毎週土曜午後11:45放送中で、その2025年の年内ラスト放送となる12月27日(土)に楽曲がリリースされるかたちだ。

「ふめつのあなた」はサウンドプロデューサー・中田ヤスタカ（CAPSULE）氏による書き下ろし楽曲となっており、Perfumeらしいエレクトロサウンドに優しく包まれるようなミディアムナンバー。『不滅のあなたへ Season3』の世界観ともリンクし、さらにはこれからコールドスリープを迎えるPerfume自身にも重なるような楽曲タイトルが据えられた。

そして、Perfumeがレギュラーを務めるFM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』の最終回となる本日25日にこの新曲「ふめつのあなた」フルサイズが初オンエアされた。約4年3か月務めたレギュラーコーナー”Next To You”の締めくくりに、新たな次へ向かう楽曲「ふめつのあなた」がオンエアされ様々な想いがこみ上げる回となった。間もなくコールドスリープに入るPerfumeの軌跡と重ね、楽曲をチェックしてほしい。

また、2026年5月にはドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の上映も決定。同年初夏には『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』と『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』の映像商品化も決定している。

■『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』

2026年5月15日（金）公開 出演／Perfume

監督／佐渡岳利 音楽／中田ヤスタカ（CAPSULE） 配給／日活

©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

公式サイト：https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/