Perfume、コールドスリープ直前に配信シングル「ふめつのあなた」リリース
Perfumeが、2025年末の“コールドスリープ”に入る直前となる12月27日(土)に新曲「ふめつのあなた」を配信リリースすることが明らかになった。
本楽曲「ふめつのあなた」は、『週刊少年マガジン』（講談社）にて完結した大今良時による漫画『不滅のあなたへ』を原作とするアニメ『不滅のあなたへ Season3』の主題歌に起用されている。アニメはNHK総合で毎週土曜午後11:45放送中で、その2025年の年内ラスト放送となる12月27日(土)に楽曲がリリースされるかたちだ。
「ふめつのあなた」はサウンドプロデューサー・中田ヤスタカ（CAPSULE）氏による書き下ろし楽曲となっており、Perfumeらしいエレクトロサウンドに優しく包まれるようなミディアムナンバー。『不滅のあなたへ Season3』の世界観ともリンクし、さらにはこれからコールドスリープを迎えるPerfume自身にも重なるような楽曲タイトルが据えられた。
そして、Perfumeがレギュラーを務めるFM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』の最終回となる本日25日にこの新曲「ふめつのあなた」フルサイズが初オンエアされた。約4年3か月務めたレギュラーコーナー”Next To You”の締めくくりに、新たな次へ向かう楽曲「ふめつのあなた」がオンエアされ様々な想いがこみ上げる回となった。間もなくコールドスリープに入るPerfumeの軌跡と重ね、楽曲をチェックしてほしい。
また、2026年5月にはドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の上映も決定。同年初夏には『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』と『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』の映像商品化も決定している。
■「ふめつのあなた」
2025年12月27日(土)配信リリース
https://prfm.lnk.to/fumetsu-no-anata
※アニメ『不滅のあなたへ Season3』主題歌
■FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』
放送日時＝毎週月曜日〜木曜日21:00-23:48
DJ＝落合健太郎
番組HP= https://funky802.com/rockkids/
番組Twitter= @RK802STAFF
■アニメ『不滅のあなたへ Season3』
NHK総合 毎週土曜23:45（放送予定は変更になる場合があります）
【配信情報】
先行配信：月曜日18:00〜
ｄアニメストア
ｄアニメストア for Prime Video
ｄアニメストア ニコニコ支店
通常配信：水曜日12:00〜
ABEMAプレミアム
Amazon Prime Video
Disney+
DMM TV
FODプレミアム
HAPPY！動画
Hulu
J:COM STREAM
Lemino
milplusみるプラス
OnGenムービー
TELASA
U-NEXT
WOWOWオンデマンド
アニメ放題
バンダイチャンネル
ムービーフル
ムービーフルplus
または
【配信情報】
各プラットフォームで配信中 https://www.nhk-character.com/chara/fumetsu/vod
【原作】
大今良時『不滅のあなたへ』（「週刊少年マガジン」所載）
【スタッフ】
総監督：佐山聖子 監督：横手颯太
シリーズ構成：藤田伸三 キャラクターデザイン：薮野浩二
音楽：川粼龍 音響監督：高寺たけし
アニメーション制作：ドライブ STUDIO MASSKET
主題歌：「ふめつのあなた」
作詞・作曲・編曲 中田ヤスタカ（CAPSULE)
歌 Perfume
【STORY】
不滅の存在であるフシ。
それに対抗するのは人間を襲い滅ぼそうとする敵対勢力、「ノッカー」。
攻防の末にノッカーとの戦いには勝利したが、フシはまだ人々を守り続ける必要があった。
自らの体を広げ、樹木のごとく抵抗の根を張り巡らせた。
数百年後、そこは現代世界。
かつてないほどの平和な世界。
新しい友人･･･新しい家･･･
全てが満ち足りた世界でフシは幸せを謳歌できると思っていた。
しかし不穏な影が、再びフシに迫る。
その影は、人の心の隙間に分け入る宿敵。
そして、自分を生み出した観察者の真の目的。
フシに与えられる新たな試練。彼に大いなる選択の時が迫る。
不死身のフシの物語、「現世編」が幕を開ける。
公式サイト： https://www.nhk-character.com/chara/fumetsu/
公式X（旧Twitter）： https://x.com/nep_fumetsu
NHKサイト（放送情報はこちら）：https://nhk.jp/fumetsunoanatae/
©大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
■『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』
2026年5月15日（金）公開
出演／Perfume
監督／佐渡岳利 音楽／中田ヤスタカ（CAPSULE） 配給／日活
©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.
公式サイト：https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/
