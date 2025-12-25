シンガー・ソングライターの優里が２５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに動画を新規投稿。クリスマスイブに救急車で緊急搬送されたことを明かした。

「救急車でクリスマスイブを迎えました」と題した動画で、「クリスマス、クリスマスマスイブに僕が何をしていたかというと、救急車に乗ってダウンしてました」と説明。沖縄での公演が１つ終わり、打ち上げで生牡蠣を１個食べたところ「それがばっちし当たって」。嘔吐などで「人生で一番つらかった」といい、「これで（救急車）呼んでいいのかな」と悩んだ末に、クリスマスイブの朝、救急車を呼び、病院に搬送されたという。

「朝方だったから病院もなかなか受け入れてくれなくて」と明かし、「申し訳ないしすごく恥ずかしいし…」。点滴をしてもらったところ「２日でよくなった」と回復を報告した。

「まさかアレ（牡蠣１個）であたるとは思わなかった」と話し、「ごめんなさい、救急車呼ぶほどじゃなかったかも」「申し訳ない気持ち」「もしかしたら（ＹｏｕＴｕｂｅ）見てる人に怒られるかもしれない」とさまざまな思いがあることを明かしながら、「（皆さんも）油断しない方がいい」などと呼びかけた。

ＹｏｕＴｕｂｅのサムネイルには、救急車内で撮影したと思われる写真を添えており、ＹｏｕＴｕｂｅを引用し「うっ、、ご報告、、、」と投稿したＸにも連動しているため同じ写真が掲載される形に。ファンからは「回復してよかった！」「お大事に」「心配した」という声のほかに、「救急車呼んで撮ったなら終わってる」「救急車を呼ぶほど緊急のはずなのに記念撮影してＳＮＳにアップとな？」「救急搬送時の写真がどうしても必要なんですね」「一般的に救急車内での撮影はご遠慮いただいております 仮に撮影したとしてもＳＮＳでの発信はご遠慮ください」などの声も届いている。

反響を受けてか、サムネイルの救急車内と思われる写真は約５時間後に削除され、Ｘの投稿も削除された。（※削除を受け、当初の配信記事から加筆・修正しました）