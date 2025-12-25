銀座コージーコーナーの”新春限定焼菓子ギフト”でお祝いしよう♪
2025年12月26日（金）から、銀座コージーコーナーで販売が開始される新春限定の焼菓子ギフト。干支の「午（うま）」をモチーフにした3種類のアイテムが、縁起の良いデザインとともに登場します。帰省の手土産や新年のご挨拶にもぴったりな「おみくじ付き絵馬クッキー」、招き猫が描かれた「七福マドレーヌバッグ」、さらにお得な「新春福袋」など、どれも新年を華やかに祝うアイテムです。
新春限定！「おみくじ付き絵馬クッキー」
おみくじ付き絵馬クッキー（10個入）
価格：550円
新年にぴったりな「おみくじ付き絵馬クッキー」は、干支の“午（うま）”をイラストにあしらった絵馬型ボックスに入ったクッキーセット。
お正月らしい“鏡餅”と“午”をデザインした2種類のクッキーが詰め込まれています。
ボックス内側にはおみくじも付いており、運だめしができるだけでなく、お願いごとを書くスペースもあります。縁起の良い絵馬に、2026年の願いを込めて贈りたい、素敵なアイテムです♪
バターステイツ by銀のぶどうの苺スイーツ『ストロベリーシーズン』登場！
「七福マドレーヌバッグ」で福を招こう！
七福マドレーヌバッグ（7個入）
価格：700円
「七福マドレーヌバッグ」は、新春を祝うための特別なマドレーヌアソートです。人気のマドレーヌ7種が、七福神に扮した招き猫のデザインのパッケージに詰め込まれています。
マドレーヌの風味豊かな味わいを楽しみながら、福を招く気持ちも込めて、新年の贈り物にぴったりな一品です。
ちょっとした手土産やお年賀にも最適で、華やかさと美味しさが一緒に味わえます♡
お得な「新春福袋」で幸運をゲット！
新春福袋（28個入、グッズ付き）
価格：2,000円
新春福袋には、干支の“午（うま）”とお正月にちなんだ“鏡餅”をデザインしたクッキーや、風味豊かなマドレーヌ5種が詰め合わせられた、年末年始にぴったりな焼菓子セットが登場。
さらに、お得なグッズ、オリジナルブランケットもセットに！家庭でのひとときや手土産としても大活躍するアイテムです。
2025年を締めくくり、2026年を素晴らしい年にするための幸運の福袋です♪
新年をお祝いする焼菓子ギフトで笑顔溢れるひとときを♪
銀座コージーコーナーの新春限定焼菓子ギフトで、2026年を華やかに迎えましょう。
「おみくじ付き絵馬クッキー」や「七福マドレーヌバッグ」、さらに「新春福袋」など、縁起良いアイテムが勢ぞろい。
大切な方へ、または自分へのご褒美に、ぜひ手に取ってみてください。2025年の締めくくりや、新年のご挨拶にぴったりのスイーツギフトで、笑顔あふれる年末年始をお過ごしください♡