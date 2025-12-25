ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡、北九州、筑後地方に風雪注意報（25日午後9時43分福岡管区気象… 福岡、北九州、筑後地方に風雪注意報（25日午後9時43分福岡管区気象台発表） 福岡、北九州、筑後地方に風雪注意報（25日午後9時43分福岡管区気象台発表） 2025年12月25日 22時38分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡管区気象台は25日午後9時43分、福岡県福岡、北九州、筑後地方に風雪注意報を発表した。大雪と波浪注意報は継続。福岡、北九州、筑後地方では風雪や高波に、福岡県では大雪にそれぞれ注意を呼びかけた。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「三国志」の孔明も真っ青！？ 指先一つで天候読む 福岡・嘉麻市で「大阪府警です」と不審電話 住民の携帯に着信 発信元が携帯の番号で質問すると一方的に切断 福岡・柳川市で電話会社かたり「携帯料金の支払いが未納。身分確認したい」 住民宅に偽電話 個人情報聞き出す 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 伊東市, 床暖房, 徳島, デイサービス, 葬祭, グループウェア, 法要, 射出成形機, 埼玉