「ぐるナイ」ゴチ最終戦、白石麻衣の残留決定 涙で感謝語る「2年目も1年目より全力でぶつかっていきたい」
【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる7時から日本テレビ系「ぐるナイ ゴチクビ発表SP」が放送され、「ゴチになります！26」にて生放送で白石麻衣の残留が決定した。
今回は、最終戦特別ルールで1位をとれば年間の自腹総額が0円にリセットされ残留が決定。また、1品目のオーダー後に「ミニ結果発表」を実施。1品目の予想金額が1番外れた人がおみや代を支払うこととなった。これまでの最下位は自腹額98万円代の小芝風花で、66万円代の白石と84万円代の高橋文哉もクビ人数は最大3人とあってピンチの状況。自腹総額36万円代の岡村隆史、46万円代の矢部浩之は安全圏、1位のNEWS・増田貴久はクビの可能性が低い中での最終戦となった。運命の1戦のカギを握るゲストは、俳優の坂上忍と女優の福原遥。設定金額は4万円と高額だ。そして今回、小芝が回したルーレットの結果、クビ人数は3人となった。
2025年から番組に参加した白石は、2週連続で最下位となり、「下手すぎる〜！」と悔し涙を流す姿が話題を呼んでいた。そして今回、クビ圏内で最終戦を迎えた白石だったが、結果は3800円で3位に。大精算とはならず、依然としてクビの可能性が残る状況となった。
しかし、岡村と矢部による最下位争いが発表され、白石の残留が決定。白石は「うそー！びっくり！」と涙を浮かべ、「ずっとクビ圏内だったので結構覚悟はできてた」と口に。続けて「残留したからには2年目も1年目より全力でぶつかっていきたいと思ってるので、これをちゃんと受け取って頑張っていきたいなと思っています」と意気込んでいた。
同番組の次回放送は2026年1月15日のよる7時から2時間SPとなっている。（modelpress編集部）
1位：NEWS・増田貴久 27万6840円
2位：霜降り明星・せいや 33万5140円
3位：ナインティナイン岡村隆史 36万7412円
4位：ナインティナイン矢部浩之 46万2300円
−−−クビ圏内−−−
5位：白石麻衣 66万2700円
6位：高橋文哉 84万550円
7位：小芝風花 98万3800円
