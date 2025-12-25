２５日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・この日は午後７時）の「グルメチキンレース２６・ゴチになります！最終戦４時間ＳＰ」で、「ナインティナイン」の矢部浩之がクビになった。

今回の舞台は東京・池袋のホテルメトロポリタンのキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチでのバトルの設定金額は４万円。自腹額は９人で３６万円前後の高額となった。

羽鳥慎一アナウンサーは「今年のクビの人数は最大３人です」と発表。最終戦は「大精算ルール」で１位を取ると通算自腹金額がリセットされ、残留決定となる大激戦となった。

「戻ってきたばかりなんで残りたい」と正直に話した矢部。小芝風花が収録時に回したルーレットの結果、クビの人数は３人に。まず、小芝のクビが決まった後、高橋文哉がクビに。最後にナイナイの岡村隆史と矢部がコンビで１位か最下位で残った。ドローンはあっさり矢部の前でとまって、矢部の最下位が決定。岡村は大精算に成功。矢部は「何、これ？」と、つぶやくと「また、まだ状況を飲み込めてません。もう１年か〜」と呆然としていた。

２０２３年末の「ゴチ２４」でクビになった矢部は昨年１年間はヤベチャンマンとして過酷なロケなどに挑み、「ゴチ２６」では別室での個人戦に挑んでいた。個人として別室で参戦し、１１月の放送回でニアピン賞を獲得。３年ぶりのゴチ復帰が決まって１か月での再びのクビとなった。

◆ゴチ・レギュラー陣の前回・今月１１日放送終了時点の総支払額

▽１位 増田貴久 ２７万６８４０円

▽２位 せいや ３３万５１４０円

▽３位 岡村隆史 ３６万７４１２円

▽４位 矢部浩之 ４６万２３００円

▽５位 白石麻衣 ６６万２７００円

▽６位 高橋文哉 ８４万５５０円

▽７位 小芝風花 ９６万３８００円

★日テレＴＡＤＡ／ＴＶｅｒ／Ｈｕｌｕにて１２月２７日（土）１３時 配信スタート

★「ぐるナイ」次回放送は、来年１月１５日（木）よる７時から２時間ＳＰ