「妻です、お話があります」彼氏は結婚してた!? 妊娠中に突然の連絡… 「妻です、お話があります」彼氏は結婚してた!? 妊娠中に突然の連絡…幸せの絶頂から事態は一転 2025年12月25日 22時10分 ウーマンエキサイト 悠真さんからプロポーズされたひなさんは幸せいっぱいのようですね。でも、彼の態度に違和感を覚えるも、"スマホを見ること"はプライドが許さず、女の勘をスルーしてしまい…。憧れの結婚式場も見学して、再び幸せに浸っていた時に届いたのは、「悠真の妻」と名乗る人からのメッセージ!?＞＞【まんが】私にプロポーズした彼は既婚者でした