悠真さんからプロポーズされたひなさんは幸せいっぱいのようですね。

でも、彼の態度に違和感を覚えるも、
“スマホを見ること”はプライドが許さず、女の勘をスルーしてしまい…。

憧れの結婚式場も見学して、再び幸せに浸っていた時に届いたのは、
「悠真の妻」と名乗る人からのメッセージ!?

＞＞【まんが】私にプロポーズした彼は既婚者でした