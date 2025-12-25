サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）が２５日、自身が考案した４人制サッカーのＵ−１０（１０歳以下）、Ｕ−１２（１２歳以下）それぞれの全国大会「４ｖ４ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２５ ＲＥＳＰＥＣＴ ＹＯＵ，ａｕ」の決勝戦後に取材に応じ、自身に複数のオファーが届いていることを明かした。

昨年途中から無所属が続いているが、この日行われた企業対抗スポーツリーグ「ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＬＥＡＧＥ」構想発表会見でも現役への意欲を強調していた本田。改めて現在地を問われると、夏に１つオファーを断り、現在も２つのオファーが届いていると説明した。

ただ、不惑の男は悩んでいるようで「プレーしたいんですよ。プレーしたいんですけど、分かんないです。断るかもしれない」と吐露。来年４０歳を迎える男は、より刺激的な環境を望んでいると良い「レベルはあんまり求めてないんです。別に下のレベルでもいいんですけど、その試合が自分にとってハラハラドキドキなものでないと…」と話した。

続けて「客寄せパンダには何も魅力を僕には感じないので」と、選手としての信念を強調。この日は、優勝した小学生とガチンコ勝負。ゴールを決めるなど躍動したが、年齢とともにコンディション維持の難しさを痛感しているとし「僕の思いと体はまた別なので。そこの難しさは４０代に突入すると感じていくんだろうなと思っています」と語った。