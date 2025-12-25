ÃæÃ«½á¿Í¡¢°æ¾å¾°ÌïÀï¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ø·Ù²ü¿´¡ÖÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤â¤Î°ìÈ¯¤ÇÊø¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡×Á°Ìë¤Ë°æ¾å¤ÈÂÐÃÌ¼Â¸½¤â¼«Á³ÂÎ¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£±£²²óÀï¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥ê¥ä¥É¡Ë
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Àï¶½¹Ô¤ÎÂç²ñÁ°²ñ¸«¤¬£²£µÆü¡¢¥ê¥ä¥É¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Î½éÀï¤ËÎ×¤àÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤Ï¡¢£×£Â£ÃÆ±µé£¹°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡££²£·Æü¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢¡Ö¤¢¤È¤ÏÂÎ½Å¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤À¤±¡£¡Ê¸ºÎÌ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëÊ¬¡Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï£¶·î¤ËÇ°´ê¤Î£²ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÂÔ¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤á¤Æ°æ¾å¤ÈÆ±¤¸¶½¹Ô¤Ë»²Àï¤·¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¸ºÎÌ¶ì¤«¤é¤Þ¤¿°ì¤Ä²ò¤Êü¤¿¤ì¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤ÏËá¤¤¬³Ý¤«¤ë°ìÊý¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤âÁý¤¹¡££²£°¾¡¡Ê£±£¸£Ë£Ï¡Ë¤È¹â¤¤·èÄêÎ¨¤ò¸Ø¤ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò°ìÈ¯¤ÇÊø¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈºÇÂç¸Â¤Ë·Ù²ü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£²óÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÊÎý½¬¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»î¤¹¡££²£·Æü¤Ï¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂÑµ×ÎÏ¤«¤âÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Íè½Õ¤Ø¤ÎÁ°¾¥Àï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡á³¬µé¤òÄ¶¤¨¤¿ºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¾å°ÌÆ±»Î¤Î°æ¾å¤È¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¥×¥é¥ó¤Ï³¤³°¤Ç¤âÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤Îº£Âç²ñ¤â»öÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¤½¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬½¸Ãæ¡£Á°Ìë¤ÏÊÆ¥ê¥ó¥°»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¤Ç°æ¾å¤È¤ÎÂÐÃÌ¤âÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃæÃ«¤Ï¡Ö¡Êº£¤Ï¡Ë¼«Ê¬¼«¿È¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ÊÂç²ñ¤Î¡Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Êº£¤Ï¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¢¤Þ¤ê¹½¤¨¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î£Ð£Æ£Ð¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£¶°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢À¤³¦¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÃå¼Â¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£É¾²Á¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¹½¤¨¤¿¡£