うわ、今日現金持ってない…。あまりにもキャッシュレス生活に慣れてしまったせいで、こんな状況を経験した方もいるのでは？

だったらクレジットカードと札と小銭を一緒くたに持ってしまえばいい。その発想をスタイリッシュに実現できるのが「ANAheim Money Card」（税込1,320円）です。手のひらサイズだから持ち運びも便利ですよ。

クールな「記号的文字×ビビッドカラー」

これをポケットから出したらけっこうイケてない…？ そういうちょっとした自己満足も満たせるスタイリッシュなコイン＆カードケースがこちら。工業製品っぽい記号的な文字の羅列と、ビビッドなグリーンが心を鷲掴みにしてきます。

ちなみにカラーはブルー、レッド、少しシックなメタリックブルー、メタリックレッドの全5色展開。

このかっこよさがあるうえに、カードとコインと札束を一挙に収める機能性を持ち合わせているんだから、これは買うしかないという気持ちで購入。

構造としてはフリスクのケースみたいな感じで、スライドして開けます。ケースはカードが最大3枚入る程度の容量。今はカード2枚+小銭という感じで入れています。

裏側にもカードポケットがある

そして裏側にはカードが1枚分入るポケットが。ここのアクセス性能がもっとも高いので、よく使うクレジットカードを挟んでいます。

けっこうしっかり挟み込む力があるので、知らないうちにカードが抜け落ちる心配はなさそう。マネークリップの部分の隙間はわずかなので、大事な個人情報が周囲の人に公開されることも回避できそうです。

マネークリップは好み次第

ちなみにマネークリップに千円札を挟むとこんな感じ。こちらも落ちる心配はないと思うんですが、なかなか札がむき出しの状態になるので、個人的にはこのマネークリップは使わないかな、という印象です。紙幣はケース内に一万円札を入れておけばいいかと思っています。

ちょっと散歩をしていたら良さげな飲食店に出合ったときや、ランニングをしていて自動販売機から飲み物を買うときなど、サイフは持ち歩かずにミニマルに出かけたいけど、「念のため」というときに頼れるガジェットです。ただし、現金は使い切ったら都度補充するのをお忘れなく。