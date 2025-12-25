２５日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・この日は午後７時）の「グルメチキンレース２６・ゴチになります！最終戦４時間ＳＰ」で、元乃木坂４６で女優の白石麻衣の残留が決まった。

今回の舞台は東京・池袋のホテルメトロポリタンのキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチでのバトルの設定金額は４万円。自腹額は９人で３６万円前後の高額対決となった。

羽鳥慎一アナウンサーは「今年のクビの人数は最大３人です」と発表。最終戦は「大精算ルール」で１位を取ると通算自腹金額がリセットされ、残留決定となる大激戦となった。

「２０２５年、ゴチのおかげでとても楽しかったです」と話した白石はこの日、４万３８００円で３位に。大精算はならず、「多分クビ」のプレートを首から下げて結果を待った。小芝風花が収録時に回したルーレットの結果、クビの人数は３人に。まず、小芝のクビが決まった後、高橋文哉もクビに。その後、ナイナイの岡村と矢部が残り、１位かビリとなったため、白石の残留が決定。

その瞬間、号泣した白石は「え〜、うそ〜、びっくりした」と叫ぶとずっとクビ圏内だったので覚悟はしてました」とポツリ「残留したからには２年目は１年目より頑張りたいと思います」と決意表明していた。

◆ゴチ・レギュラー陣の前回・今月１１日放送終了時点の総支払額

▽１位 増田貴久 ２７万６８４０円

▽２位 せいや ３３万５１４０円

▽３位 岡村隆史 ３６万７４１２円

▽４位 矢部浩之 ４６万２３００円

▽５位 白石麻衣 ６６万２７００円

▽６位 高橋文哉 ８４万５５０円

▽７位 小芝風花 ９６万３８００円

★日テレＴＡＤＡ／ＴＶｅｒ／Ｈｕｌｕにて１２月２７日（土）１３時 配信スタート

★「ぐるナイ」次回放送は、来年１月１５日（木）よる７時から２時間ＳＰ