日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」4時間スペシャルが25日、放送され、人気企画「ゴチ26」の最終戦で、ナインティナイン矢部浩之（54）が“クビ”となった。最終戦前のクビ圏外から脱落者が出る波乱の展開となった。

この日は1年間通して戦ってきた最終戦の模様が放送され、終盤のみ生放送でクビメンバーを発表。クビ人数は今年もルーレットで1〜3人までの範囲で、3人に決定。戦前までは白石麻衣、高橋文哉、小芝風花がワースト3だったが、矢部が逆転される結果となった。小芝と高橋もクビとなり、白石が“逆転”で残留を決めた。

最終戦前までの順位は1位がNEWS増田貴久の27万6840円、2位が霜降り明星せいやの33万5140円、3位がナインティナイン岡村隆史の36万7412円、4位がナインティナイン矢部浩之の46万2300円、5位が白石麻衣の66万2700円、6位が高橋文哉の84万550円、最下位が小芝風花の96万3800円。結果次第では全員にクビの可能性がある中、ゲストとして坂上忍と福原遥も出演した。

バトルの舞台は東京・池袋にあるホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供する名店で、設定金額は4万円。自腹額は9人で36万円前後の超高額に設定されていた。最終戦は1位をとって、それまでの通算自腹額を0円にできる「大精算ルール」も加えて行われた。

4時間の番組ではゴチのほか、元アスリートや元アイドル、大物有名人がコスプレして熱唱する「コスプレ紅白歌合戦」の模様も放送された。

▽日テレTADA／TVer／Huluにて12月27日（土）13時配信スタート

▽「ぐるナイ」次回放送は、来年1月15日（木）よる7時から2時間SP