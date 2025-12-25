¡Ú¥´¥Á26¡ÛÇòÀÐËã°á¡¢ÎÞ¤Î»ÄÎ±·èÄê
¡¡25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó4»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å11¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ºÇ½ªÀï¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥¯¥Ó¿Í¿ô¤Ï3¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤«¤éÉé¤±¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇòÀÐËã°á¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î»ÄÎ±¤¬·èÄê¤·¤¿¡£·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¡Ö¤¨¡¼¥¦¥½¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆÃ½¸¡ÛºÇ½é¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡ª¥´¥ÁÎòÂå¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡ÁýÅÄµ®µ×¤¬2°Ì¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢ÇòÀÐ¤¬3°Ì¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬4°Ì¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥Ó¿Í¿ô¤¬3¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¾®¼Ç¤Î¥¯¥Ó¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬8°Ì¤ÇÆ±¤¸¤¯ÂçÀº»»¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¥¯¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÇòÀÐ¤Î»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î½ç°ÌÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌðÉô¤¬ºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤êÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¯¥Ó¤¬·èÄê¡£²¬Â¼Î´»Ë¤Ï1°Ì¤Ç¡¢ÂçÀº»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¯¥Ó¤ÏºÇÂç3¿Í¡£ºÇ½ªÀï¤Ï¡ÖÂçÀº»»¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢1°Ì¤ò¼è¤ë¤ÈÄÌ»»¼«Ê¢¶â³Û¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì»ÄÎ±·èÄê¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß96Ëü±ß¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢84Ëü±ß¤Ç6°Ì¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢66Ëü±ß¤ÎÇòÀÐËã°á¤Ï²¼°Ì3¿Í¤Î¥¯¥Ó·÷Æâ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¾®¼Ç¤Ï¡ÖÀäÂÐÍß¤·¤¤¡ª£±°Ì³Í¤ë¡×¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤¹¤Ã¤´¤¤¼«¿®¤¢¤ë¡×¡¢ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ÇÄ©¤à¡£°ìÊý¡¢VIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤â1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð²áµî¤Î¼«Ê¢³Û¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¡£ºä¾åÇ¦¤Î¼«Ê¢Áí³Û¤Ï73Ëü3700±ß¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤Î¼«Ê¢Áí³Û¤Ï27Ëü3300±ß¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢1ÉÊÌÜ¤ÎÍ½ÁÛ¤Î¸å¤Ë¥ß¥Ë·ë²ÌÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢Í½ÁÛ¤¬°ìÈÖ³°¤ì¤¿¿Í¤¬¤ª¤ß¤äÂå¼«Ê¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤ÏÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¥å¥¤¥¸¡¼¥Ì¡¦¥¨¥¹¥È¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·´¶³Ð¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÀßÄê¶â³Û¤Ï4Ëü±ß¡£¼«Ê¢³Û¤Ï9¿Í¤Ç36Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÄ¶¹â³Û¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯£±Ç¯¥´¥Á¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®¼Ç¤ÎÌ¾¸À¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤Ï¤í¤Æ¤ó¤«¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥Þ²½¡£¾®¼Ç¼ç±é¤ÇÎø¿Í¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È¤Ë¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤ËÅÄ»³ÎÃÀ®¡¢¤µ¤é¤ËÄÅÅÄ´²¼£¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂçºî¤Ë¡Ö¹ë²Ú¡ª¡×¤È°ìÆ±Âç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ìTADA¡¿TVer¡¿Hulu¤Ë¤Æ12·î27Æü¸á¸å1»þ¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×¼¡²óÊüÁ÷¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î15Æü¸á¸å7»þ¤«¤é2»þ´ÖSP¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¥´¥Á26¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¼«Ê¢³Û
1°Ì¡§ÁýÅÄµ®µ×¡Ê27Ëü6840±ß¡Ë
2°Ì¡§¤»¤¤¤ä¡Ê33Ëü5140±ß¡Ë
3°Ì¡§²¬Â¼Î´»Ë¡Ê36Ëü7412±ß¡Ë
4°Ì¡§ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê46Ëü2300±ß¡Ë
5°Ì¡§ÇòÀÐËã°á¡Ê66Ëü2700±ß¡Ë
6°Ì¡§¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê84Ëü550±ß¡Ë
7°Ì¡§¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê96Ëü3800±ß¡Ë
