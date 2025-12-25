「ぐるナイ・ゴチ」でクビになった高橋文哉（Ｃ）日本テレビ

　２５日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・この日は午後７時）の「グルメチキンレース２６・ゴチになります！最終戦４時間ＳＰ」で、俳優・高橋文哉が今年のレギュラー陣の中からクビになった。

　今回の舞台は東京・池袋のホテルメトロポリタンのキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチでのバトルの設定金額は４万円。自腹額は９人で３６万円前後の高額対決となった。

　羽鳥慎一アナウンサーは「今年のクビの人数は最大３人です」と発表。最終戦は「大精算ルール」で１位を取ると通算自腹金額がリセットされ、残留決定となる大激戦となった。

　緊張のあまり「今日、人生で一番、酸素を吸ってます」と話した高橋。「ゴチのおかげで食レポのうまい俳優と認知されました」と感謝しつつ結果を待った。小芝風花が収録時に回したルーレットの結果、クビの人数は３人に。まず、小芝のクビが決まった後、８位で名前を呼ばれ、高橋のクビも決まった。

　高橋は涙声で「お芝居をやらせてもらっている中で、この番組は息抜きになってました。何も持ってない俳優をこんなにおかしくしていただいた。本当に感謝しています」と話した。

　「ゴチ２５」から参戦で２シーズン目だった高橋だが、無念のクビとなった。

　◆ゴチ・レギュラー陣の前回・今月１１日放送終了時点の総支払額

　▽１位　増田貴久　２７万６８４０円

　▽２位　せいや　３３万５１４０円

　▽３位　岡村隆史　３６万７４１２円

　▽４位　矢部浩之　４６万２３００円

　▽５位　白石麻衣　６６万２７００円

　▽６位　高橋文哉　８４万５５０円

　▽７位　小芝風花　９６万３８００円

　★日テレＴＡＤＡ／ＴＶｅｒ／Ｈｕｌｕにて１２月２７日（土）１３時　配信スタート

　★「ぐるナイ」次回放送は、来年１月１５日（木）よる７時から２時間ＳＰ