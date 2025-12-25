日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」の4時間スペシャルが25日、放送され、白石麻衣（33）が人気企画「ゴチ26」での残留を決めた。

この日は1年間通して戦ってきた最終戦の模様が放送され、終盤のみ生放送でクビメンバーを発表。白石は最終戦前まで7人中5位の66万2700円だった。クビ人数は今年もルーレットで1〜3人までの範囲で、3人に決定したが、他のメンバーの結果で残留が決定。涙を流した。

最終戦前までの順位は1位がNEWS増田貴久の27万6840円、2位が霜降り明星せいやの33万5140円、3位がナインティナイン岡村隆史の36万7412円、4位がナインティナイン矢部浩之の46万2300円、5位が白石麻衣の66万2700円、6位が高橋文哉の84万550円、最下位が小芝風花の96万3800円。結果次第では全員にクビの可能性があり、ゲストとして坂上忍と福原遥も出演した。

バトルの舞台は東京・池袋にあるホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供する名店で、設定金額は4万円。自腹額は9人で36万円前後の超高額に設定されていた。

4時間の番組ではゴチのほか、元アスリートや元アイドル、大物有名人がコスプレして熱唱する「コスプレ紅白歌合戦」の模様も放送された。

