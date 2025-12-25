¡ÚÆàÎÉ¶¥ÎØ¡ÛÃÏ¸µ¤Ç£±ÃåÈ¯¿Ê¤ÎÅÄÃæÂç²æ¡Ö¶Ø¼ò¤ÈÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡×
¡¡ÆàÎÉ¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æµ¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥«¥Ã¥×¡¦½©¼Ä¾Þ¡×¤Ï£²£µÆü¤Ë³«Ëë¤·¡¢£¸£Ò¤Î£ÓµéÍ½Áª¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÅÄÃæÂç²æ¡Ê£²£·¡áÆàÎÉ¡Ë¤¬Á°¼õ¤±¤«¤é¤ÎÁ´¥Ä¥Ã¥Ñ¤Ç£±Ãå¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¿´¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÈÖ¼ê¤Î°ËÂåÌîµ®¾È¡Ê£´£µ¡áÆàÎÉ¡Ë¤¬¶âÂôÎµÆó¤Î¥«¥Þ¥·¤ä½ªÈ×¤Ç¤ÎÄ¹°æÌ¯¼ù¤Î¤Þ¤¯¤êÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤Ð¤¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Áö¤ì¤¿¡×¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥¹¥Æ¥à¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¡Ë¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿£±£²£°¥ß¥ê¤Î¥¹¥Æ¥à¤òÅÄÂ¼É÷µ¯¡Ê£³£°¡áÆàÎÉ¡Ë¤µ¤ó¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é´¶¤¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤â¤¢¤ë¡££±¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¶Ø¼ò¡×¤ËÄ©Àï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£²£°Æü°Ê¾åÂ³¤±¡¢ÃÏ¸µÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤¦¤»Àµ·î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°û¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ê¶Ø¼ò¤ò¡ËÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡£²£¶Æü¤Î£±£²£Ò½à·è¤Ç¤ÏÆàÎÉ¤Î¥¨¡¼¥¹»°Ã«ÎµÀ¸¡Ê£³£¸¡áÆàÎÉ¡Ë¤ËÁ°¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î£ÓµéÀï¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¶Ø¼ò¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ú²Ì¤Çà¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æá¤òÆÍ¤ÇË¤ë¡£