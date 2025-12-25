「ぐるナイ」ゴチ最終戦、高橋文哉が2年目でクビ決定「1番呼ばれたくないところで呼ばれてしまった」
【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる7時から日本テレビ系「ぐるナイ ゴチクビ発表SP」が放送され、「ゴチになります！26」にて生放送で高橋文哉のクビが決定した。
今回は、最終戦特別ルールで1位をとれば年間の自腹総額が0円にリセットされ残留が決定。また、1品目のオーダー後に「ミニ結果発表」を実施。1品目の予想金額が1番外れた人がおみや代を支払うこととなった。これまでの最下位は自腹額98万円代の小芝風花で、66万円代の白石麻衣と84万円代の高橋もクビ人数は最大3人とあってピンチの状況。自腹総額36万円代の岡村隆史、46万円代の矢部浩之は安全圏、1位のNEWS・増田貴久はクビの可能性が低い中での最終戦となった。運命の1戦のカギを握るゲストは、俳優の坂上忍と女優の福原遥。設定金額は4万円と高額だ。
2024年から同番組に参加した高橋は、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）にて「ゴチ」で最下位となったことが「デビューして1番落ち込んでたと思います」と吐露するなど、思い入れの強さを見せていた。
しかし今回、差額7600円で小芝に続いてクビが決定。「そっかぁ…」と悲しげな表情を浮かべ「ここで呼ばれず、ビリだったらクビ、1位だったら残留というのが気持ちいいなと思っていた」「1番呼ばれたくないところで呼ばれてしまったなっていうのが率直な気持ちです」と話した。また、「息抜きにしていた番組だった」と寂しさを伝え、増田に対しては「僕が悩んでるときにアドバイスをくれたり」と感謝。岡村には「救われた瞬間が沢山あった」など、共演者それぞれにコメントを残し、スタジオをあとにした。
同番組の次回放送は2026年1月15日のよる7時から2時間SPとなっている。（modelpress編集部）
◆坂上忍＆福原遥「ぐるナイ」ゴチバトル最終戦に参戦
◆「ぐるナイ」ゴチバトル最終戦でクビ決定
◆最終戦前の順位・自腹額
