日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）の人気企画「ゴチになります!26」の最終戦が25日に放送され、高橋文哉のクビが決定した。

今年のクビ人数は最大で3名。最終戦は「大精算ルール」となり、1位を取ると通算の自腹金額がリセットされる。最終戦前までの自腹額は、第1位:増田貴久（27万6840円）第2位:せいや（33万5140円）第3位:岡村隆史（36万7412円）第4位:矢部浩之（46万2300円）第5位:白石麻衣（66万2700円）第6位:高橋文哉（84万550円）第7位:小芝風花（96万3800円）となっており、5位以下の3名は“クビ圏内”とされている。

最終戦の舞台は東京・池袋にある「ホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト」。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供。設定金額は4万円。自腹額はゲストを含めた9人で36万円前後の“超高額”の見通しとなっている。

1位の大精算を目指していたが、残念ながら8位に。「ここで呼ばれず、ビリだったらクビ、1位だったら残留というのが気持ちいいなと思っていたんですけど。一番呼ばれたくないところで呼ばれてしまったなっていうのが率直な気持ちです」と悔しさをにじませていた。

同番組は日テレTADA／TVer／Huluにて今月27日の午後1時から配信がスタート。次回放送は、来年1月15日の午後7時から2時間SPとなっている。