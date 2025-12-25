世帯の手取り月24万円、住宅ローン2400万円「もう少し年収があるといいけど」29歳女性のリアルな夫婦収入事情
All Aboutが実施しているアンケートから、愛知県在住29歳女性の世帯年収に関するエピソードを紹介します。
同居家族構成：本人、夫（35歳）、娘（4歳）、娘（3歳）
居住地：愛知県
世帯年収：470万円
世帯金融資産：現預金80万円、リスク資産0円
車の所有台数：1台（ミニバン）
住宅ローン：有り（約2400万円）
■回答者の職業と給与
職業：専業主婦
年収：なし
■配偶者の職業と給与
職業：建設業の現場職（従業員20名程度）
雇用形態：正社員
年収：470万円
月手取り：24万円
ボーナス：年80万〜100万円ぐらい
マンション管理費や駐車場代など：2万7400円
食費：5万〜6万円
光熱費：1万5000円
保険料：5000円
日用品代：1万円
その理由を「ボーナスありきの年収なので毎月の給料ではなかなかやりくりが難しい。これから要るものも増えていくしもう少し年収があればなと思うこともある」と語ります。
月に貯蓄に回せるお金は約「5000円」。毎月「10万円程度でやりくりをする。お弁当を作ったり外食や買い物頻度を少なくして支出を抑える」などの工夫をしているとのこと。
また、収入を増やすために「下の子供が幼稚園にまだ入れないのでポイ活をしたりして多少頑張っている。来年はパート等する予定」だと述べます。
ただ「割と早めに結婚と出産をし、子どもがもうすぐ2人とも幼稚園に行けるのでそれから自分に合った働き方を見つけていける」とキャリアについて前向きな様子です。
夫婦の役割分担については「（夫は）週1休みなので家事育児や用事など自分がこなさなくてはいけない」と負担があるいっぽうで、「（夫の仕事は）ボーナスも多く額面では平均ぐらいの年収ではあるし夜勤などもほとんどなく19時までには帰れるので」その点は満足しているそうです。
将来の目標については「（子が）最寄りの小学校に進学後、子どもが希望すれば中高一貫校にと考えている。住宅ローンが長いので前倒しに返済しつつ、娘2人なので（将来）迷惑がかからないようにしていこう」とのことです。
最後に現役世代から見た年金について、「今でも年金のみでは生活できないと言われている中で私たちは年金があまりもらえないと言われている世代なのでほんとにもらえるのか不安」とつづられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
