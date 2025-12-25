U-22日本代表FW古谷柊介(東京国際大)は代表初ゴール含む2発、柏への練習参加でプロ入りも意識「いかに自分が成長できるか」
代表初ゴールを挙げ、今年一年の成長を確かなものにした。U-22日本代表FW古谷柊介(東京国際大3年)は24日のIBARAKI Next Generation Cup2025準決勝・U-21関東大学選抜戦(○5-1)で2ゴール。「今年に入って代表活動など飛躍した一年にさせてもらった。そのなかでやっと結果を出すことができて、自分にとっても大きいものになった」と振り返った。
年明けに行われるAFC U23アジアカップへのアピールとなるゴールを挙げた。ベンチスタートの古谷は後半から4-3-3の右ウイングでプレー。すると1-1で迎えた後半7分に代表初得点。左CKからの流れでFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄のパスをゴール前で押し込んだ。
「ブラが打つかなと思っていたけど、一応自分でも準備をしていた。そこでボールをくれたので、あとは本当に落ち着いて流し込むだけだった」。そう語る古谷はさらに後半34分にゴールを決める。MF小倉幸成からのロングスルーパスに反応し、PA右に進入。「GKの位置も見れて、自分の得意な形にシュートまで持っていけた。すごく落ち着いて冷静にプレーできた」。思いっきり振り切った右足シュートはゴール左隅に突き刺さった。
古谷は今夏に発足した大岩剛監督体制のU-22日本代表として、最初のウズベキスタン遠征からメンバー入り。9月のAFC U23アジア杯予選に続き、今回が3度目の代表入りとなる。11月の活動から船越優蔵監督体制のU-20日本代表メンバーも融合。「レベルの高い選手がいっぱいいる。自分のひとつの動きに対して来るボールの質が高く、よりチャンスが多くなる」(古谷)。新たなチーム編成でも、やりやすさを口にした。
代表入りも果たした2025年だが、東京国際大は関東大学リーグで2部降格。代表と大学の両輪をうまく回すことができず後悔もにじませながら、「両方で成長できなかったということではなかった」と現状をポジティブに捉える。大学ではサイドハーフからFWを務めて結果を残していた時期もあったが、シーズン終盤は再びサイドへ。その経験で「裏の抜け出しやゴール前の落ち着き、シュートの技術は少しは身に付いた」と前を向く。「少しでも自分が成長できて、来年は1部に上げられるような存在になれたら」と最終学年を見据えていた。
古谷は中学まで柏レイソルA.A.TOR'82に所属し、高校は日体大柏高に進学。今年8月には縁のある柏レイソルに練習参加し、プロの環境を体感した。「ちょこちょこレイソルさんの練習には参加させてもらっている」。現時点でJクラブへの練習参加は柏のみ。「自分のなかにはレイソルという憧れのクラブがある」と強調しつつ、「いかに自分が成長できるかと考えたときに、どこのチームに行くべきなのかを大事にしていきたい」と、将来に葛藤する様子も垣間見せていた。
年末までは代表活動に意識を向ける。28日に発表されるU23アジア杯メンバーに入れば、年明け早々にアジアの舞台に臨む。「守備の強度やプレッシング、攻撃だけじゃなくて自分が得意としているものをもっと出せたら。強度は落としたくないので、攻撃面でも、走るところや球際で負けないように」。目の前の戦いで活躍し、日の丸を背負い続けるつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
