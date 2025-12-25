¿å¸Í¡¢3Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡Ä¥Ù¥¹¥È11¼õ¾Þ¤ÎDFÂç¿¹½íÀ¸¡Ö¿´¤«¤é¿å¸Í¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï25Æü¡¢DFµíß··ò¡¢MF»³ËÜÈ»Âç¡¢DFÂç¿¹½íÀ¸¤ÈJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ç»³ËÜ¤Ï38»î¹ç5ÆÀÅÀ¡¢Âç¿¹¤Ï38»î¹ç3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢µíß·¤Ï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£DFµíß··ò
¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤â¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÇÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¸Í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¶¦¤ËJ2Í¥¾¡¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÇ¯¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤È·ë²Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
2026¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢£MF»³ËÜÈ»Âç
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎò»Ë¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎò»Ë¤òÁÏ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¤¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
J1¤Ç¿å¸ÍÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
¢£DFÂç¿¹½íÀ¸
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¿å¸Í¤Î³¹¤ËÇ®µ¤¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¿´¤«¤é¿å¸Í¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥ê¡¼¥°Àï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¼õ¾Þ¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËJ1¤Ç¤âÌö¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾ÚÌÀ¤·¡¢ÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤âº£¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¤Î³èÌö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï1ÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÃ¯¤«¤ËÅÏ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
¡¡º£µ¨¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ç»³ËÜ¤Ï38»î¹ç5ÆÀÅÀ¡¢Âç¿¹¤Ï38»î¹ç3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢µíß·¤Ï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£DFµíß··ò
¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤â¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÇÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤È·ë²Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
2026¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢£MF»³ËÜÈ»Âç
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎò»Ë¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎò»Ë¤òÁÏ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¤¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
J1¤Ç¿å¸ÍÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
¢£DFÂç¿¹½íÀ¸
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¿å¸Í¤Î³¹¤ËÇ®µ¤¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¿´¤«¤é¿å¸Í¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥ê¡¼¥°Àï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¼õ¾Þ¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËJ1¤Ç¤âÌö¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾ÚÌÀ¤·¡¢ÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤âº£¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¤Î³èÌö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï1ÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÃ¯¤«¤ËÅÏ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×