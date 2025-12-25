明治安田Jリーグ百年構想リーグ。

いわきFCはキングレッドを纏わずに戦う。



原点を忘れず、未来へと進んで行くために。

私たちのアイデンティティは、単なる色ではなく、その魂にある。



それは、過去と未来をつなげる半年間。 pic.twitter.com/8di0Ldi9O2