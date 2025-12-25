「想像すらしていなかったデザイン」「めちゃくちゃ良い色!」いわきが“原点回帰”の新ユニフォームを発表
いわきFCは25日、J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。
クラブはデザインコンセプトを「株式会社ドームがいわきFCの運営権を引き継ぎ、現在のいわきFCになる前。いわきFCのチームカラーはいわき市の旗の色。現在のキングレッドよりも少しくすんだえんじ色。この色を纏い、まだアマチュアだった選手たちは未来を夢見て戦った。原点を忘れず、未来へと進んで行くために、当時のユニフォームをオマージュ。クラブのビジュアルアイデンティティである「グローイングスラッシュ」を総柄としてデザインに採用」と説明。
また、2ndユニフォームは「ホームタウンいわき市の市制施行60周年を記念したデザイン。『フラシティいわき』のパターンを採用し、いわき市の市章を総柄として配置」としている。
クラブが公式Xで新ユニフォームを発表すると、ファンは「想像すらしていなかったデザイン」「歴史へのリスペクト」「めちゃくちゃ良い色!」「素晴らしい」「凄くかっこいい!」「落ち着いた色合いイイ感じ〜」「原点回帰」「あまりにもかっこよくて涙出た」「いわきFCらしくていいよな」「そう来たかってなった」などと反応している。
— いわきFC (@IwakiFcOfficial) December 25, 2025
いわきFCはキングレッドを纏わずに戦う。
原点を忘れず、未来へと進んで行くために。
私たちのアイデンティティは、単なる色ではなく、その魂にある。
それは、過去と未来をつなげる半年間。 pic.twitter.com/8di0Ldi9O2