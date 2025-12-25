DISH//、約3年ぶりのフルアルバム『aRange』のリリース＆ホールツアー開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Dish//が2026年4月1日にアルバム『aRange』をリリースすることが決定。4月23日からホールツアーを開催することも発表された。

■100曲以上のデモのなかから、「今、届けたい楽曲」を厳選

約3年ぶり、6枚目のフルアルバムとなる本作は、メンバーそれぞれが制作してきた100曲以上のデモのなかから、「今、届けたい楽曲」を厳選。あらたに“アレンジ（Arrange）”を施した新録曲群と、DISH//ならではの楽曲ジャンルの“幅（a Range）”を提示することをテーマとしている。

アルバムには、フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソングとして朝を彩った「朝、月面も笑っている」や、2024年のヒットアニメ主題歌「プランA」などを収録。

初回生産限定盤、通常盤に加え、ファンクラブ「皿組GOLD」会員限定商品として、完全生産限定 aRange BOX、完全生産限定 Value Editionも発売。

初回生産限定盤の特典Blu-rayには、9月に開催された野外ライブ『DISH// SUMMER AMUSEMENT ’25 - GAME -』よりDAY2公演のライブ映像を収録。さらに、同公演2日分のライブスチールを収めたブックレットが封入される。

完全生産限定 aRange BOXはオリジナルグッズを同梱した豪華BOX仕様となり、特典Blu-rayには、初のファンクラブツアー『DISH// FC TOUR 2025「愛してるぜベイベー//」』より、7月12日に行われたKT Zepp Yokohama公演の映像が収録される。

その他、ジャケットビジュアルや収録楽曲などの詳細は後日発表される。

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

ALBUM 『aRange』

■ライブ情報

DISH// HALL TOUR 2026 “aRange”

04/23（木）埼玉・さいたま市文化センター大ホール

04/24（金）埼玉・さいたま市文化センター大ホール

05/10（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

05/17（日）福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール

05/29（金）広島・上野学園ホール

06/05（金）宮城・仙台サンプラザホール

06/11（木）大阪・大阪国際会議場 メインホール

06/12（金）大阪・大阪国際会議場 メインホール

06/16（火）東京・Kanadevia Hall

06/17（水）東京・Kanadevia Hall

07/03（金）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）

07/16（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA

