しまラー絶賛の【しまむら服】がおしゃれ！「全方位可愛い♡」「開店アタックで捕獲！」

こんな可愛いデザイン、見逃すわけにはいかない！ 今回は “しまラー” の間で話題沸騰、店頭でも思わず手が伸びそうな【しまむら】の商品をピックアップ。「全方位可愛い」落書き風スウェットや、「開店アタックで捕獲」したというあったかアウターなど、魅力がぎゅっと詰まったラインナップ。デイリーに活躍して、着るだけで気分まで上がりそうな旬アイテムをお届けします。

遊び心溢れる落書き風スウェット

【しまむら】「TCラクガキウラキPO」\1,419（税込）

今季もスウェットアイテムのトレンドは継続。人とあまり被りたくないなら、こんな落書き風デザインがおすすめ。さまざまなカラーのメッセージが刺繍されていて、お値段以上にこだわりが見える一枚。ゆったりシルエットとボリュームスリーブで大人っぽい抜け感もしっかり。インフルエンサーの@yuka.h78さんも「袖口も後ろまでもちゃんと刺繍があって全方位可愛い」と大絶賛です。

価格バグ？ 高見えが過ぎるロゴセーター

【しまむら】「ジャガードロゴPO」\770（税込）

しまパトの魅力は、安心価格でトレンドのアイテムが手に入ること。こんなおしゃれなロゴ入りセーターも、なんと税込みでアンダー1,000円！ 裾と袖口には太めのリブ入りで、着たときにもぽわんと可愛いフォルムに。インフルエンサーの@marino12131さんも「程よくゆとりのあるシルエットで普段使いしやすい」とのことで、この冬ヘビロテの予感。

見つけたらラッキー！ 争奪戦必至のチェック中綿ジャケット

【しまむら】「MEG * ナカワタジャケット」\3,289（税込）

冬本番、今チェックしておきたいのはあったかアウター！ 「中綿ジャケットは防寒性があるけど、スポーティーになりそうでトライしにくい……」という人にもおすすめの一枚がこちら。ブラウンベースの落ち着いたチェック柄で、大人のデイリールックにも自然とフィットしてくれそう。カジュアルになりすぎないスタンドカラーも嬉しいポイントです。インフルエンサーの@__saxxyaxxさんも「開店アタックし捕獲した」というほどの人気アイテムなので、運良く見つけたら即ゲット推奨です。

シンプルな中にもこなれ感漂う切り替えセーター

【しまむら】「meg * キリカエクルーNPO」\1,969（税込）

@__saxxyaxxさんも「脚長爆誕！」と大絶賛するのは、旬の短丈セーター。一見シンプルなクルーネックセーターだけど、実はさりげなくギミックが効いた一枚。袖口や裾の切り替え、肩周りの編み地の変化で奥行きを演出。あえて縫い目を表に出すアウトシーム仕様で、メリハリのある印象に仕上がっています。アウターを脱いだときにも「それどこのトップス？」と聞かれるかも。

