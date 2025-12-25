DISH//が6枚目となるフルアルバム『aRange』を、2026年4月1日(水)にリリースすることが決定した。

グループにおけるフルアルバムリリースは前作から約3年ぶり。本作はメンバーそれぞれが制作してきた100曲以上のデモの中から「今、届けたい楽曲」を厳選し、新たに“アレンジ（Arrange）”を施した新録曲群と、DISH//ならではの楽曲ジャンルの“幅（a Range）”を提示することをテーマとしている。

収録曲には、フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソングとして朝を彩った「朝、月面も笑っている」や、2024年のヒットアニメ主題歌「プランA」などを収録。ほか収録楽曲の詳細は後日発表される。

リリース形態は[初回生産限定盤]、[通常盤]に加え、ファンクラブ『皿組GOLD』会員限定商品として、[完全生産限定 aRange BOX]、[完全生産限定 Value Edition]の全4形態。[初回生産限定盤]の特典Blu-rayには、9月に開催された野外ライブ『DISH// SUMMER AMUSEMENT ’25 - GAME -』より、奇跡の晴天に恵まれたDAY2のライブ映像を収録。さらに、同公演2日分のライブスチールを収めたブックレットが封入される。また、[完全生産限定 aRange BOX]はオリジナルグッズを同梱した豪華BOX仕様。特典Blu-rayには、初のファンクラブツアー『DISH// FC TOUR 2025「愛してるぜベイベー//」』より、7月12日(土)KT Zepp Yokohama公演のライブ映像が収録される。

■6th Full Album 『aRange』

2026年4月1日 (水) 発売

予約 https://dish.lnk.to/aRange [収録楽曲] ※順不同

朝、月面も笑っている｜フジテレビ系「めざましテレビ」2024年テーマソング

いつだってHIGH！｜日本テレビ系「DayDay.」 LOVEダン -高校ダンス動画フェス 2024-課題曲

プランA｜TVアニメ「逃げ上手の若君」オープニングテーマ

躍りゃんせ

ごはん

ほか 【初回生産限定盤】

CD＋Blu-ray＋60Pフォトブックレット

SRCL-13602〜13604｜￥10,120 (税込)

トールサイズ三方背ケース＋クリアスリーブ仕様 (予定)

[Blu-ray収録内容]

『DISH// SUMMER AMUSEMENT ’25 - GAME -』 2025年9月14日(日) DAY2公演 【通常盤】

CD only

SRCL-13605｜￥3,300 (税込)

ジュエルケース仕様 【完全生産限定 aRange BOX】 ※ファンクラブ『皿組GOLD』会員限定

CD＋Blu-ray＋100Pフォトブックレット＋aRangeオリジナルグッズ

SRC8-44〜46｜￥12,980 (税込)

7インチサイズ豪華BOX仕様 (予定)

[Blu-ray収録内容]

『DISH// FC TOUR 2025 「愛してるぜベイベー//」』 2025年7月12日(土) Zepp Yokohama公演 【完全生産限定 Value Edition】 ※ファンクラブ『皿組GOLD』会員限定

CD only ※全収録曲の中から厳選した7曲を収録予定

SRC8-47｜￥2,200円 (税込)

マキシケース仕様 ＜予約/購入特典情報＞

■DISH//応援店：スマホサイズスクエアステッカー＜アートワーク＞

■TOWER RECORDS全店 (オンライン含む/一部店舗除く)：ポストカード＜本人絵柄＞

■HMV全店 (HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)：L判ブロマイド＜本人絵柄＞

■楽天ブックス：アクリルキーホルダー ソロランダム＜本人絵柄＞ ※全4種

■Amazon.co.jp：メガジャケ

■セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ＜アルバムロゴ＞

■TSUTAYA RECORDS (一部店舗除く)：A3クリアポスター＜本人絵柄＞

※TSUTAYAオンラインショッピング対象外

■＜DISH// HALL TOUR 2026 “aRange”＞

4月23日(木) 【埼玉】 さいたま市文化センター大ホール

4月24日(金) 【埼玉】 さいたま市文化センター大ホール

5月10日(日) 【愛知】 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

5月17日(日) 【福岡】 福岡サンパレス ホテル&ホール

5月29日(金) 【広島】 上野学園ホール

6月05日(金) 【宮城】 仙台サンプラザホール

6月11日(木) 【大阪】 大阪国際会議場 メインホール

6月12日(金) 【大阪】 大阪国際会議場 メインホール

6月16日(火) 【東京】 Kanadevia Hall

6月17日(水) 【東京】 Kanadevia Hall

7月03日(金) 【北海道】 カナモトホール(札幌市民ホール)

7月16日(木) 【東京】 LINE CUBE SHIBUYA 特設サイト https://fc.dish-web.com/feat/tour2026