２５日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・この日は午後７時）の「グルメチキンレース２６・ゴチになります！最終戦４時間ＳＰ」で、女優・小芝風花が今年のレギュラー陣の中からクビになった。

今回の舞台は東京・池袋のホテルメトロポリタンのキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチでのバトルの設定金額は４万円。自腹額は９人で３６万円前後の高額対決となった。

羽鳥慎一アナウンサーは「今年のクビの人数は最大３人です」と発表。最終戦は「大精算ルール」で１位を取ると通算自腹金額がリセットされ、残留決定となる大激戦となった。

「今日が一番、誰かに払ってほしいです。本当に、はろてんか〜！」と正直に口にして結果を待った小芝。結果は４万５７００円で４位で名前を呼ばれ大精算ならず。「ほぼクビ」の札を首から下げ「誰かのクビを望むのもいやなので」と言いながら１１月の収録時に回したクビの人数ルーレットの結果を待ったが、発表されたクビの人数は３人に決定。クビが決まった。クビ決定の瞬間「わー、すいません。ルーレットで３人にしてしまってすみません」とメンバーに謝罪した小芝は「バラエティーは苦手だったんですけど、ゴチは楽しくて、ごほうびみたいな時間でした。すごい宝物のような３年間でした」とポロポロと流れ落ちる涙をぬぐいながら話した。最後は「３年間、本当に楽しかったです。ありがとうございました」と手を振りながらスタジオを後にした。

「ゴチ２４」から参戦で今年で３シーズン目を迎えていた小芝だったが、無念のクビとなった。

◆ゴチ・レギュラー陣の前回・今月１１日放送終了時点の総支払額

▽１位 増田貴久 ２７万６８４０円

▽２位 せいや ３３万５１４０円

▽３位 岡村隆史 ３６万７４１２円

▽４位 矢部浩之 ４６万２３００円

▽５位 白石麻衣 ６６万２７００円

▽６位 高橋文哉 ８４万５５０円

▽７位 小芝風花 ９６万３８００円

