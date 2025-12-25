ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ」が２５日、放送され、「ＳＡＳＵＫＥくん」こと森本裕介さんがあと１秒で完全制覇を逃し、ネットでは視聴者の悲鳴がわき起こった。

ただ一人、進出したファイナルステージ。森本さんは懸命に頂上を目指した。第１関門のスピードクライミング、第２関門のサーモンラダーをクリアし、残り１４秒で最後の綱登り１０メートルに挑んだ。無駄な動きはなく懸命に両腕を動かしたが、直前でタイムアップ。ボタンを押したが、あと１秒、届かなかった。

Ｘでは「サスケくん」が異例のトレンド１位に。「サスケくん、凄かったよ…凄かった…」「完全制覇でいいじゃん。たった１秒くらい」「あと１秒」「感動をありがとう」「夢を見せてくれた」と視聴者のつぶやきが多く集まった。故障を抱えながらも懸命に頂点を挑み、母は涙声。終了後のインタビューでは「受け入れたくないっすね」と悔しさをにじませた。妻へ「本当に結婚して新婚なのにサスケの練習もたくさんさせてくれて。本当にありがとう」と語ると拍手に包まれ、涙のエンディングとなった。