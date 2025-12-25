「みんなで仮装」辻希美＆杉浦太陽、豪華クリスマスパーティーの様子を公開！ 「夢は初めてのXmas」
タレントの辻希美さんは12月25日、自身のInstagramを更新。自宅でのクリスマスパーティーの様子を公開しました。
【写真】豪華クリスマスパーティーの様子
また「夢は初めてのXmas」と第5子にとっては初めてのクリスマスであることも明かしています。さらに「昨日はババとたぁくんと協力しながら沢山のご飯をつくりました」「Xmasケーキは希空が作ったドームケーキ」と、料理やケーキは手作りのものを用意したことも報告。楽しい会になったことが伝わってきます。
(文:堀井 ユウ)
料理＆ケーキは手作り辻さんは「昨日は我が家は家族でXmasパーティでした」とつづり、10枚の写真を投稿。自宅での豪華なパーティーの様子を載せています。「みんなで仮装してアタチももおめかししたよ」とあるように、家族や友人たちは仮装をしており、辻さんも赤い服を着てクリスマス仕様に。
この投稿には、記事執筆時点の25日現在で7万件を超える「いいね！」が寄せられています。
杉浦さんもパーティーの様子を公開夫で俳優の杉浦太陽さんも同日、自身のInstagramを更新。「我が家のクリスマス」とつづり、パーティーの様子を公開しています。「みんなでプレゼント交換して賑やかなイヴを過ごしました」とあるように、プレゼント交換も行ったそうです。気になった人はチェックしてみてくださいね。
