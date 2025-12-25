【ゴチ26】クビ人数は3人
25日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』（後7：00〜後11：00）では「ゴチになります最終戦」を届けた。クビ人数が3人であると発表された。
【番組カット】戦々恐々…ゴチ現在ビリの小芝風花
今年のクビは最大3人。最終戦は「大精算ルール」で、1位を取ると通算自腹金額がリセットされ残留決定となる。現在96万円で最下位の小芝風花、84万円で6位の高橋文哉、66万円の白石麻衣は下位3人のクビ圏内のため、この一戦に勝ちたいところ。小芝は「絶対欲しい！１位獲る」、高橋は「きょうすっごい自信ある」、白石は「自分を信じて頑張る」と熱い想いで挑む。一方、VIPチャレンジャーも１位になれば過去の自腹額が返金される。坂上忍の自腹総額は73万3700円、福原遥の自腹総額は27万3300円。そして今回、1品目の予想の後にミニ結果発表があり、予想が一番外れた人がおみや代自腹となる。
ゴチバトルの舞台は池袋にあるホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供する。設定金額は4万円。自腹額は9人で36万円前後の超高額に。そして、今年１年ゴチの流行語となった小芝の名言にちなみ、朝ドラ『はろてんか』がついにドラマ化。小芝主演で恋人とのクリスマスデートに、元メンバーの船越英一郎に田山涼成、さらに津田寛治ら豪華キャストが集結。あまりの大作に「豪華！」と一同大興奮となった。
■「ゴチ26」これまでの成績
※カッコ内は自腹額
1位：増田貴久（27万6840円）
2位：せいや（33万5140円）
3位：岡村隆史（36万7412円）
4位：矢部浩之（46万2300円）
5位：白石麻衣（66万2700円）
6位：高橋文哉（84万550円）
7位：小芝風花（96万3800円）
【番組カット】戦々恐々…ゴチ現在ビリの小芝風花
今年のクビは最大3人。最終戦は「大精算ルール」で、1位を取ると通算自腹金額がリセットされ残留決定となる。現在96万円で最下位の小芝風花、84万円で6位の高橋文哉、66万円の白石麻衣は下位3人のクビ圏内のため、この一戦に勝ちたいところ。小芝は「絶対欲しい！１位獲る」、高橋は「きょうすっごい自信ある」、白石は「自分を信じて頑張る」と熱い想いで挑む。一方、VIPチャレンジャーも１位になれば過去の自腹額が返金される。坂上忍の自腹総額は73万3700円、福原遥の自腹総額は27万3300円。そして今回、1品目の予想の後にミニ結果発表があり、予想が一番外れた人がおみや代自腹となる。
■「ゴチ26」これまでの成績
※カッコ内は自腹額
1位：増田貴久（27万6840円）
2位：せいや（33万5140円）
3位：岡村隆史（36万7412円）
4位：矢部浩之（46万2300円）
5位：白石麻衣（66万2700円）
6位：高橋文哉（84万550円）
7位：小芝風花（96万3800円）