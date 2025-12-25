日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」の4時間スペシャルが25日、放送され、女優小芝風花（28）が人気企画「ゴチ26」でクビとなり、涙した。

この日は1年間通して戦ってきた最終戦の模様が放送され、終盤のみ生放送でクビメンバーを発表。小芝は戦前まで96万3800円の最下位で、クビ回避には1位をとって、それまでの通算自腹額を0円にできる最終戦のみの「大精算ルール」にかけるしかほぼ道は残されていなかったが、涙をのんだ。

「3年もレギュラーをやせていただけるとは思っていませんでした。ありがとうございました。バラエティーは苦手意識があったんですけど、この番組はただただ楽しめるご褒美みたいな番組でした」と涙した。

今年もルーレットで1〜3人までのクビ人数を決め、最終戦を行った。戦前までの順位は1位がNEWS増田貴久の27万6840円、2位が霜降り明星せいやの33万5140円、3位がナインティナイン岡村隆史の36万7412円、4位がナインティナイン矢部浩之の46万2300円、5位が白石麻衣の66万2700円、6位が高橋文哉の84万550円。結果次第では全員にクビの可能性があり、ゲストとして坂上忍と福原遥も出演した。

バトルの舞台は東京・池袋にあるホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供する名店で、設定金額は4万円。自腹額は9人で36万円前後の超高額に設定されていた。

4時間の番組ではゴチのほか、元アスリートや元アイドル、大物有名人がコスプレして熱唱する「コスプレ紅白歌合戦」の模様も放送された。

▽日テレTADA／TVer／Huluにて12月27日（土）13時配信スタート

▽「ぐるナイ」次回放送は、来年1月15日（木）よる7時から2時間SP