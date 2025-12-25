【SASUKE2025】出場者100人から唯一FINAL進出“サスケくん”、残り1秒で完全制覇ならず
【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる6時より放送のTBS系『SASUKE2025 〜第43回大会〜』にて、“完全制覇のサスケくん”の愛称で知られる森本裕介が、ファイナルステージへ進出。残り約1秒のところでボタンに手が届かず、完全制覇を逃した。
【写真】「SASUKE2025」“100人から唯一”ファイナル進出者の肉体美
出場者100人の中から唯一のファイナルステージ進出を決めた森本。最後に挑むのは、制限時間45秒間のタワーを綱で登り切り、頂上のボタンを押すとクリアとなる難関ステージだ。森本は素早いスピードで登りきったと思われたが、残り約1秒のところでわずかにボタンに手が届かず、クリアすることができなかった。
森本は頭を抱えながら「出し切ったんですけどね…残念です」と悔しさを口に。最後には妻にむけて「結婚してから新婚なのにSASUKEの練習もたくさんさせてくれて、僕の夢を側で理解してくれて本当にありがとう。これからももっと一緒に幸せになりたいと思います」と伝えた。
2024年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に集結し、完全制覇に挑んだ。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】「SASUKE2025」“100人から唯一”ファイナル進出者の肉体美
◆森本裕介、残り1秒で完全制覇ならず
出場者100人の中から唯一のファイナルステージ進出を決めた森本。最後に挑むのは、制限時間45秒間のタワーを綱で登り切り、頂上のボタンを押すとクリアとなる難関ステージだ。森本は素早いスピードで登りきったと思われたが、残り約1秒のところでわずかにボタンに手が届かず、クリアすることができなかった。
◆「SASUKE2025」史上最大スケールで放送
2024年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に集結し、完全制覇に挑んだ。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】