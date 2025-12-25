俳優の鈴木福さん（21）が、商業施設の新WEB CMの撮影で、大人な装いにイメージチェンジ。撮影後のインタビューでは、2026年に“チェンジ”したいことを明かしました。

出演する三井アウトレットパーク『「SUPER OUTLET SALE」鈴木 福 イメチェン編』は、いつまでも“福くん”と呼ばれ続けることに悩んでいる鈴木福さんが“イメチェン”し、“服さん”に生まれ変わるという内容です。

現役大学生の福さんは、自身の服装について「割とカジュアルなスタイルが多いですね。でもここ1年ちょっと、すごくファッションに興味を持って。いろんなスタイルや色味を試したり、形にもこだわり始めています」とファッションへの関心を明かしました。

そんな福さんが、2026年に“チェンジ”してみたいことについて「もう少しいろいろ“継続”できるようになりたいです。何かを始めて、ちょっとかじって…。“やりたいな”って頭の片隅にありながらも、他のことで手いっぱいになってしまうことがあるので、継続できるようにしていきたいですね」とコメント。

さらに、具体的に継続したいことを「筋トレやランニングなどの運動を続けたり、料理をする時間を増やしたいです。また、大学生活もあと少しなので、勉強も精いっぱい頑張っていきたいと思います」と笑顔で話しました。