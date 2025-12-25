＜義母に嫌われると楽？＞可愛げのある嫁だからブランド品のお下がりをもらえた！好かれる方が得では？
義母との関係は、結婚生活のなかで避けては通れないテーマです。表面上は円満に見えても、嫁同士の扱いに差が生まれたり、義母の価値観に左右されたりと、複雑な感情が積み重なります。今回のエピソードは、義母に可愛がられることが本当に幸せと言えるのか、ママたちが抱える葛藤が浮き彫りになりました。
『義母は長男嫁を嫌っていた。理由は可愛げがないから。長男嫁をお茶に誘ったのに断られてムカついたみたい。そしてだんだん義兄とも疎遠になり……って感じ。私は甘えて頼っていたのでブランド物のお下がりをもらったり、よくしてもらった』
義母からのブランド品のお下がり＝可愛げのある嫁の対価？
一方で投稿者さん自身は、義母に積極的に甘え、頼ることでいい関係を築いていました。その結果、ブランド物のお下がりをもらうこともあり、可愛がられていたと語ります。でもこの“お下がり”という言葉に対しては、ママたちから辛辣な意見が相次ぎました。
『ブランド物でも義母のお下がりはいらない』
『可愛がられているなら新品の、新作を買ってもらえばいいのに』
『長男嫁は自分の稼ぎもあるので、ブランドも自分が好きで選んだものを買える。しかし投稿者さんは自分では買えないし、手に入ったとしても義母のお下がりなんだね』
投稿者さんにとっては好意の証でも、ママたちにとっては下に見られている印象だったようです。
義母に嫌われた方が楽な人もいる
興味深いのは、「義母に嫌われてよかった」という声があったことです。義母に好かれようと努力し続けると、いい嫁として期待され、息苦しさが増していく可能性もあります。
『私は逆に義母に嫌われればよかったと思っているよ。近所に住んでいるからしょっちゅう家に遊びにくるし。もう疲れちゃう』
近所の人にも「いい嫁だ」と言いふらされて、いい顔しかできなくなったと言います。そのような経験から、近くに住んで頻繁に関わるより、多少距離を置ける方が気楽という本音が見えてきます。さらに義母に可愛がられた投稿者さんに対して、冷静な指摘もありました。
『自分の方が義母と仲いいってマウント？ 長男嫁にはきっとノーダメージだよ』
『媚びて可愛がられた結果がそれなら、疎遠にした長男嫁の方が賢く思える』
『笑っちゃうね。嫁に「大事にされている」と勘違いさせて言うこと聞かせたいだけ。怖い』
義母にとって都合のいい存在になるほど依存されやすく、窮屈さは増していく……そのような現実をママたちは経験しているのでしょう。
義母への執着は心の穴を埋めるため？
投稿者さんは、義母が亡くなった後も強い思い出として語り続けています。その様子に対し、ママたちは違和感を覚えるようです。
『義母とうまくやっていくに越したことないとは思うけれど、ここまで執着するのは異常だよね。本来実母に求めるべき愛情を義母で代用しているのかね』
『これまでの人生、満ち足りていない感じがすごい。心のスキマを義母の存在で補っていたように見える』
嫁姑関係はただの相性だけでなく、心の満たされ方、育ってきた環境、家族観などの背景を映し出すものなのかもしれません。義母といい関係を築くことが幸せに繋がるママもいれば、執着や依存になるケースもあるのでしょう。
仲よくしたご褒美に
義母と仲よくした成果として大きな贈りものを受け取る例もありました。
『うちの弟嫁も実家から食料品などを送られていたのに「美味しくない送ってくるな」と言っていた。他にもいろいろあって実家とは疎遠になったよ。大学生の長男に「金が掛かる」と弟がぼやいていた。実親ではあるけれど、私は仲よくしていたから1,500万円×2の教育資金を贈与してもらったことは内緒』
嫁姑関係では、情だけでなく現実的なメリットが生まれることもあります。でも、それがまた嫁同士の比較や劣等感、勝敗意識を生む要因にもなり、家庭の空気を重くする一面もあるのかもしれませんね。
義母に好かれれば得をする。嫌われた方が楽になる。どちらが幸せかは、家庭の環境や本人の価値観によって大きく変わります。他人からどう見えるかではなく、自分がムリなく笑っていられる距離感を保つことこそが、嫁姑関係の正解なのかもしれません。義母との関係に悩むすべての人が、縛られず、比べず、自分の心を大事にできるように願っています。