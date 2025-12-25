「ウサギ」から「ネコ」に!? 個性的すぎる“軽”が話題に

ウサギをモチーフにしたデザインが特徴のスズキ「アルト ラパン／アルト ラパン LC」。そのラパンをベースに、まさかの“ネコ仕様”へと仕立てたカスタムカー「アルト ニャパン」が販売され、注目を集めています。

スズキ「アルト ラパン」は、その愛らしいルックスで若い女性から絶大な支持を集めている軽自動車です。

【画像】超カッコいい！ これが「アルト “ニャパン”」です！（34枚）

現行モデルは2015年に登場した3代目で、2025年8月にはエンジンのマイルドハイブリッド化を含む大幅な改良が実施されました。

さらに2022年6月には、往年の「フロンテ」を思わせるレトロでかわいい派生モデル「アルト ラパン LC」も追加され、好評を博しています。「ラパン」はフランス語で「ウサギ」を意味し、その名の通り車内の至る所にウサギのモチーフが散りばめられています。

ホイールキャップやドアライニング、前後ランプなど、隠れているウサギの数は10箇所以上にものぼると言われています。

そんな「ウサギ系軽自動車」のラパンを、大胆にも「ネコ化」させた「アルト ニャパン」が登場し、大きな注目を集めています。

三重県四日市市の中古車販売店「オートスピリット」が販売するアルト ニャパンは、アルト ラパン LCの上級グレード「X」をベースに製作されました。

フロントにはネコのヒゲを模した3本線のステッカーをあしらい、エンブレムも「NEKO CAR」と記されたオリジナル仕様を装備しています。

また、本来ウサギが描かれているホイールキャップは「肉球エンブレム」に変更され、ネコらしさが強調されています。

給油口やリアハッチにも「肉球エンブレム」が施されているほか、リアエンブレム付近には「伸び」をするネコの姿も確認できます。

インテリアにおいても、助手席のインパネ部にネコを発見できるほか、ブラウンのチェック柄にマッチするオリジナルのフロアマットも印象的です。

加えて、ルーフに装備されたラックが、アルト ニャパンのかわいらしさを一層引き立てています。

ネコ好きにはたまらないこの一台について、オートスピリットの担当者は次のように語っています。

「スズキの販売代理店でもある当社ですが、『ラパンを普通に販売するだけでは売れないのでは？』と考え、アルト ニャパンを企画しました。

ステッカーの追加やエンブレム交換といった細かなカスタムが主ですが、実車をご覧になったお客様からは『ヒゲがかわいい』『ネコ仕様のエンブレムが良い』といった声をいただいています。

また、三重県外のお客様からお問い合わせをいただくこともあります。

なお今後は、『ジムニーノマド』のエアロパーツや『スペーシアギア』のキャンピングカー製作もおこなう予定です」

※ ※ ※

なお、2025年11月28日現在の車両本体価格（消費税込）は165万円。走行距離はわずか15kmと、ほぼ新車同様のコンディションです。実用性と個性を両立した軽自動車として、気になる存在といえそうです。

SNSでは、このアルト ニャパンに対してさまざまな反響が寄せられています。

まず目立つのは「発想が面白い」「個性的でいい」といったデザイン面への評価で、ウサギからネコへと大胆に方向転換したコンセプトを好意的に受け止める声が多く見られました。

また、「マネしてみたい」「欲しい」といったコメントもあり、ネコ好きユーザーを中心に関心は高い様子です。

総じて、アルト ニャパンは“かわいさ”と“遊び心”を前面に押し出した軽自動車として注目を集めており、SNSでも話題性の高い一台となっています。