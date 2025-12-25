デビュー51周年を迎えた3人組バンド・THE ALFEEの桜井賢さん（70）、坂崎幸之助さん（71）、高見沢俊彦さん（71）が、23日・24日に日本武道館でライブを開催。バンドとしての日本武道館の公演数を105回とし記録を更新、さらに公演数3000本まであと7本としました。

23日・24日の2日間、日本武道館で開催されたライブは、2階最上席までを埋め尽くす観客で、2日間で20000人を動員（レコード会社発表）。24日の公演で日本武道館公演数を105回としました。1983年8月に開催された第1回からライブを重ね、バンドとしての日本武道館での公演数歴代1位の記録を更新しました。

メンバーの高見沢さんはライブのMCで、「毎年新曲を出し続け52年目になります。59作連続TOP10入りは、歴代男性アーティストとして1位になったのも長くやっている証しでもあります。文化庁長官特別表彰もいただき、古希を超えたバンドでもまだまだできるんだと自信につながりました。この先どこまでできるかわかりませんが、イブの夜に改めて宣言しますが“THE ALFEEに解散はありません”」と声高らかに宣言しました。

そしてライブでは、ヒット曲『星空のディスタンス』や74枚目の最新シングル曲『HEART OF RAINBOW』を含め全19曲を披露しました。