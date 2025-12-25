¡Ú¥¦¥Ê¥®¿·½É¶½¹Ô¡Û£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¤¬ÅÅ·âÅÐ¾ì¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤¼¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢à¤ªÁû¤¬¤»½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼á¤³¤È¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¡Ê£²£µÆü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÅáÍå¤Ï£´·î¤Î¥¦¥Ê¥®Î¾¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ñÁ°Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤ê·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥·¥ó¡¦¹ÅÄ¤µ¤¯¤é¤â·ç¾ì¤È¤Ê¤êÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¥ó¡¦ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³£÷£é£ô£èÅÏÊÕÅí¡õÍùÆî¡õ¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¡õ°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¡õÎ°°²Æ¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡õÎ©²ÖÀ¿¸ã¤ÈÂÐÀï¡£¥Ø¥¤¥È¤¬¹õÄ¬¤ÈÎ©²Ö¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤È¹õÄ¬¤Î¿Í³ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡©¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¸å¡¢ÅáÍå¤Ï¥¦¥Ê¥®¤ÎÁêËÀ¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤¹¤ë¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÅÄ¤«¤é¡Ö¤¢¡ª¡¡¤³¤ÎÌîÏº¡¢ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¤ªÁ°²¿¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅáÍå¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¢¤ÎÆü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤¼¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤Î¤ËÍè¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤È¥ê¥ó¥°¤«¤é²¼¤ê¤¿¹õÄ¬¤ÈÎ©²Ö¤ò°ú¤Î±¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹õÄ¬¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¤ªÁ°¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç£²ÂÐ£¶¤Ç»î¹ç¤·¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¡££³¿Í¤«¤é¹¶¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¥«¥ª¥¹¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿ÅáÍå¤Ï»×¤ï¤º¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤â¤¦£±²ó¤ä¤í¤¦¤è¡££²ÂÐ£²¤Ç¡£¾ì½ê¤Ï£²·î£±Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡×¤ÈÍèÇ¯£²·î£±Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥Ê¥®¶½¹Ô¤Ç¤Î¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤òÄó°Æ¡£
¡¡¤À¤¬»î¹ç¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¹õÄ¬¤«¤é¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë½Ð¤»¤È¤«¡¢¥Ø¥¤¥È¤ËÆþ¤ì¤í¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤ªÁ°¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷¤ò¾Ò²ð¤·¤í¡£¥¤¥¨¥¹¤«¤Ï¤¤¤ÇÅú¤¨¤í¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¾ò·ï¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£Æ°ÍÉ¤·¤¿ÅáÍå¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¤¤è¡×¤È½Â¡¹¾µÂú¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢·è¤Þ¤ê¤Ê¡££²·î£±Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÀäÂÐ¤Ë¸«¤Ë¤³¤¤¤è¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±µî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¤ä¤À¡£¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÄ´»Ò¶¸¤¦¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤âÁ°²ó¤Î»î¹ç¤Ë·ê³«¤±¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Í¤ó¤À¤ï¡£¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ÎÊÑ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Î¥ä¥Ä¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤Æ¤«¡¢»ä¤Î½÷Í§Ã£¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¾Ò²ð¤·¤Í¤¨¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£