ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¡¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×¤¬¿³µÄÆþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì²óÅú
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£²£µÆü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤¬½°µÄ±¡¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ë¿³µÄÆþ¤ê¤â¤»¤º½ªÎ»¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏºÆ¤ÓÆñ¤·¤¤¤«¤¸¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°ÆÀ®Î©¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÇÂ¤·¤Æ²áÈ¾¿ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌîÅÞ¤â´Þ¤á¤ÆÌµ½êÂ°¤Î¿Í¤¬Á´°÷È¿ÂÐ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎË¡°Æ¤ÏÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ì±¤È°Ý¿·¤À¤±¤ÇÄÌ¤¹ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»²µÄ±¡¤Ç£¶Â¤ê¤Ê¤¤¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡Ë¡°Æ¤Î²ÄÈÝ¤¬Ï¢Î©¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¡¢Á´ÌîÅÞ¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÇÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤ÏµÕ¤ËÌóÂ«ÇË¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£À®Î©¤·¤Ê¤¤¤«¤éÎ¥Ã¦¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄó½Ð¤ÎµÁÌ³²½¡×°Æ¤òÄó½Ð¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë°Ý¿·¤Ï¡ÖÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤òÀßÃÖ¡×¤¹¤ëË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï¼õ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¥¼¥í¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀìÌç²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È·è¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·èÄê¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë»ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤È°ã¤¦À¯ÅÞ¤Ç¡Ê¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ë¡£¤³¤ÎË¡°Æ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ£±Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡¢Ë¡°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¿³µÄ¤·¤ÆºÛ·è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£